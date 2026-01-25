غموض يحيط بموعد عودة مودريك

تجدّد الحديث عن إمكانية عودته إلى المنافسات

عاد اسم جناح تشيلسي، الأوكراني ميخايلو مودريك إلى الواجهة، مع تجدّد الحديث عن إمكانية عودته إلى المنافسات، على وقع منشورات متداولة عبر منصات التواصل تزعم دخول على خط قضيته، ومطالبة الإنجليزي لكرة القدم بتسريع الإجراءات بما يسمح بإعادة اللاعب إلى قوائم تشلسي في أقرب وقت.

ويخضع مودريك لإيقاف مؤقت على خلفية قضية منشطات منذ أواخر تشرين الثاني - نوفمبر 2024، قبل أن يُعلن في 17 الأول - ديسمبر 2024 أنّ الاتحاد الإنجليزي أخطر النادي بوجود "نتيجة غير طبيعيّة" في عيّنة البول، فيما أكّد اللاعب في المقابل أنّه لم يتناول أيّ مادة محظورة عمدًا.

وفي تطوّر لاحق، أشارت تقارير موثوقة إلى أنّ الاتحاد الإنجليزي وجّه في 19 حزيران - يونيو 2025 اتهامًا رسميًّا لمودريك بانتهاك قواعد المنشّطات، مع ربط القضية بمادة "ميلدونيوم"، والتنبيه إلى أنّ العقوبة القصوى قد تصل إلى 4 سنوات وفق اللوائح.

أما في ما يتصّل بما يُتداول عن "قرب العودة خلال أيام أو أسابيع"، فلا تتوافر حتى الآن مواعيد معلنة لحسم القضية أو رفع الإيقاف، كما لا يوجد تأكيد رسمي مستقل يثبت تدخل الاتحاد أو توجيهه طلبًا مباشرًا لتسريع مسار الملف.





