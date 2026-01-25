داني ألفيس شريك ولاعب في نادي برتغالي

دخل اسم داني ألفيس
مجددًا دائرة الأخبار
الكروية في أوروبا
، بعدما أعلن نادي
ساو جواو
دي فير الناشط في دوري
الدرجة الثالثة في البرتغال
انضمامه إلى هيكل ملكية النادي بصفته شريكاً.
ولن يكتفي ألفيس
بدور المستثمر، بل العودة إلى أرض الملعب، على الرغم من أنّه بلغ الـ42 من العمر، عبر عقد قصير لمدة 6 أشهر
يمتد حتى نهاية الموسم، على أن يكون الهدف دعم الفريق في النصف الثاني من المنافسات.
وتشير تقارير إلى أن الصفقة مدعومة من مجموعة مستثمرين برازيليين، مع حديث عن ترتيبات تسمح له بالجمع بين الدور الإداري والحضور داخل الفريق.
كما يفكرّ اللاعب البرازيلي السابق بمسار تدريبي لاحقًا بعد فترة العودة المحتملة لاعبًا، دون تحديد إطار زمني أو منصب بعينه يسعى له.