داني ألفيس شريك ولاعب في نادي برتغالي

دخل اسم مجددًا دائرة الكروية في ، بعدما ساو دي فير الناشط في الدرجة الثالثة في انضمامه إلى هيكل ملكية النادي بصفته شريكاً.

ولن يكتفي بدور المستثمر، بل العودة إلى أرض الملعب، على الرغم من أنّه بلغ الـ42 من العمر، عبر عقد قصير لمدة يمتد حتى نهاية الموسم، على أن يكون الهدف دعم الفريق في النصف الثاني من المنافسات.

وتشير تقارير إلى أن الصفقة مدعومة من مجموعة مستثمرين برازيليين، مع حديث عن ترتيبات تسمح له بالجمع بين الدور الإداري والحضور داخل الفريق.

كما يفكرّ اللاعب البرازيلي السابق بمسار تدريبي لاحقًا بعد فترة العودة المحتملة لاعبًا، دون تحديد إطار زمني أو منصب بعينه يسعى له.








