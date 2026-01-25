عاجل
الفنان اللبناني خالد الهبر ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. الآن على الجديد
الفنان اللبناني خالد الهبر ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. الآن على الجديد
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل يحذّر شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار بن غوريون من "فترة أمنية حساسة محتملة" خلال عطلة نهاية الأسبوع
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل يحذّر شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار بن غوريون من "فترة أمنية حساسة محتملة" خلال عطلة نهاية الأسبوع
الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
البقاع
7 o
الجنوب
15 o
الشمال
14 o
جبل لبنان
12 o
كسروان
19 o
متن
19 o
الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
الجديد
داني ألفيس شريك ولاعب في نادي برتغالي

كرة القدم

2026-01-25 | 03:35
دخل اسم داني ألفيس مجددًا دائرة الأخبار الكروية

دخل اسم داني ألفيس مجددًا دائرة الأخبار الكروية في أوروبا، بعدما أعلن نادي ساو جواو دي فير الناشط في دوري الدرجة الثالثة في البرتغال انضمامه إلى هيكل ملكية النادي بصفته شريكاً.
ولن يكتفي ألفيس بدور المستثمر، بل العودة إلى أرض الملعب، على الرغم من أنّه بلغ الـ42 من العمر، عبر عقد قصير لمدة 6 أشهر يمتد حتى نهاية الموسم، على أن يكون الهدف دعم الفريق في النصف الثاني من المنافسات.
وتشير تقارير إلى أن الصفقة مدعومة من مجموعة مستثمرين برازيليين، مع حديث عن ترتيبات تسمح له بالجمع بين الدور الإداري والحضور داخل الفريق.
كما يفكرّ اللاعب البرازيلي السابق بمسار تدريبي لاحقًا بعد فترة العودة المحتملة لاعبًا، دون تحديد إطار زمني أو منصب بعينه يسعى له.



