4 آب "الحقيقة الضائعة"
حوّل حلبة UFC فرصة للتعزية بديوغو جوتا

كرة القدم

2026-01-26 | 00:34
حوّل حلبة UFC فرصة للتعزية بديوغو جوتا

يمتلك بيمبليت ارتباطاً عاطفياً بكرة القدم ومدينة ليفربول


شهد عرض (UFC 324) في لاس فيغاس مواجهة قوية بين البريطاني بادي بيمبليت والأميركي جاستن غيثي على اللقب المؤقت للوزن الخفيف، انتهت الى فوز غيثي بقرارٍ جماعي بعد خمس جولات.
وعلى الرغم من الهزيمة، استفاد بيمبليت، الذي يمتلك ارتباطاً عاطفياً بكرة القدم ومدينة ليفربول، الفرصة للتعزية مجدداً وهو متواجد على الحلبة بنجم الريدز الراحل ديوغو جوتا.
وسبق لبيمبليت أن نشر رسالة تأثر ونعي بعد وفاة نجم ليفربول جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، إثر حادث سير مروّع، في واقعة صدمت الوسط الرياضي.
وعُرف بيمبليت في السنوات الأخيرة بصراحته في الحديث عن الصحة النفسية وتجارب الاكتئاب والضغط، كما قدّم نفسه كصوت داعم لتشجيع الرجال على طلب المساعدة وعدم الصمت في الأزمات.



