فيديو - يامال يصل إلى 100 مساهمة في مسيرته

سجّل هدفا استعراضيا لافتا ليختتم فوز على أوفييدو (3-0)، في مباراة أقيمت على ملعب تحت أمطار غزيرة تحوّلت لاحقًا إلى "برَد"، ضمن الجولة الحادية والعشرين من ، مساء أمس الأحد.وجاء هدف يامال في الدقيقة 73 عبر تسديدة أكروباتية من عرضية داني أولمو، بعدما كان برشلونة قد كسر التعادل في الدقيقة 52 بهدف لأولمو إثر خطأ دفاعي، قبل أن يضيف رافينيا الهدف الثاني بعد 5 دقائق مستغلًا تمريرة مرتدة غير متقنة ليضع برشلونة في طريق الانتصار.وبهذا الفوز، استعاد برشلونة صدارة "الليغا" برصيد 52 نقطة متقدما بنقطة واحدة على ، فيما بقي ثالثًا بـ44 نقطة.وبهذا الهدف، يكون النجم الإسباني الشاب قد رفع حصيلته إلى 100 مساهمة تهديفية مع النادي والمنتخب (أهداف + تمريرات حاسمة)، حيث سجل مع برشلونة 36 هدفًا وقدم 46 تمريرة حاسمة، بينما سجل مع المنتخب الإسباني 6 أهداف وصنع 12 هدفًا.