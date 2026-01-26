الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - يامال يصل إلى 100 مساهمة في مسيرته

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - يامال يصل إلى 100 مساهمة في مسيرته
A-
A+

كرة القدم

2026-01-26 | 00:35
فيديو - يامال يصل إلى 100 مساهمة في مسيرته

سجّل يامال هدفا استعراضيا ليختتم فوز برشلونة على ريال أوفييدو

سجّل لامين يامال هدفا استعراضيا لافتا ليختتم فوز برشلونة على ريال أوفييدو (3-0)، في مباراة أقيمت على ملعب كامب نو تحت أمطار غزيرة تحوّلت لاحقًا إلى "برَد"، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، مساء أمس الأحد.
وجاء هدف يامال في الدقيقة 73 عبر تسديدة أكروباتية من عرضية داني أولمو، بعدما كان برشلونة قد كسر التعادل في الدقيقة 52 بهدف لأولمو إثر خطأ دفاعي، قبل أن يضيف رافينيا الهدف الثاني بعد 5 دقائق مستغلًا تمريرة مرتدة غير متقنة ليضع برشلونة في طريق الانتصار.
وبهذا الفوز، استعاد برشلونة صدارة "الليغا" برصيد 52 نقطة متقدما بنقطة واحدة على ريال مدريد، فيما بقي أتلتيكو مدريد ثالثًا بـ44 نقطة.
وبهذا الهدف، يكون النجم الإسباني الشاب قد رفع حصيلته إلى 100 مساهمة تهديفية مع النادي والمنتخب (أهداف + تمريرات حاسمة)، حيث سجل مع برشلونة 36 هدفًا وقدم 46 تمريرة حاسمة، بينما سجل مع المنتخب الإسباني 6 أهداف وصنع 12 هدفًا.


مقالات ذات صلة

فيديو - لامين يامال يفاجىء الأولاد على شاطئ دبي
2025-12-26

فيديو - لامين يامال يفاجىء الأولاد على شاطئ دبي

فيديو - لامين يامال يطلق قناته على يوتيوب
2025-12-23

فيديو - لامين يامال يطلق قناته على يوتيوب

سامر خلف لـ #الجديد: حوالي 100 لـ 105 مبانٍ مهددة بالسقوط في طرابلس
2026-01-24

سامر خلف لـ #الجديد: حوالي 100 لـ 105 مبانٍ مهددة بالسقوط في طرابلس

فيديو - يامال يصل إلى 100 مساهمة في مسيرته

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

ريال أوفييدو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - اقتحم ملعب أتالانتا مستخدماً "تاريخ ولادة النادي"
حوّل حلبة UFC فرصة للتعزية بديوغو جوتا

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - فضيحة تحكيمية في تركيا .. الكل رأى الهدف الا الحكم!!
00:52

فيديو - فضيحة تحكيمية في تركيا .. الكل رأى الهدف الا الحكم!!

القضية ليست في الآداء أو في النتيجة بل في الهدف الملغي

00:52

فيديو - فضيحة تحكيمية في تركيا .. الكل رأى الهدف الا الحكم!!

القضية ليست في الآداء أو في النتيجة بل في الهدف الملغي

فيديو - إنذاران في ثوانٍ: طرد يثير الجدل
00:51

فيديو - إنذاران في ثوانٍ: طرد يثير الجدل

شهدت كرة القدم التركية لقطة جدلية لافتة في الدوري الممتاز

00:51

فيديو - إنذاران في ثوانٍ: طرد يثير الجدل

شهدت كرة القدم التركية لقطة جدلية لافتة في الدوري الممتاز

تجارة التواقيع تُغضب لاعبي برشلونة
00:41

تجارة التواقيع تُغضب لاعبي برشلونة

تحوّلت توقيعات لاعبي برشلونة إلى مصدر ربح منظم لبعض "صائدي التواقيع"

00:41

تجارة التواقيع تُغضب لاعبي برشلونة

تحوّلت توقيعات لاعبي برشلونة إلى مصدر ربح منظم لبعض "صائدي التواقيع"

اخترنا لك
فيديو - فضيحة تحكيمية في تركيا .. الكل رأى الهدف الا الحكم!!
00:52
فيديو - إنذاران في ثوانٍ: طرد يثير الجدل
00:51
تجارة التواقيع تُغضب لاعبي برشلونة
00:41
فيديو - مشجع اقتحم الميدان مُستفزّاً أصحاب الأرض
00:39

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026