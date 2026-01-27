فيديو - صدّ ركلتيّ ترجيح بيدين عاريتين وسجل فحصد اللقب

عاجل
بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2026
بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2026
كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران
كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران
النائب فادي كرم لـ"الجديد": الموازنة تتضمن نواقص ومخالفات دستورية وما أُدخل عليها من تعديلات يعرّضها للطعن وسيكون لنا موقف صارم في الجلسة
النائب فادي كرم لـ"الجديد": الموازنة تتضمن نواقص ومخالفات دستورية وما أُدخل عليها من تعديلات يعرّضها للطعن وسيكون لنا موقف صارم في الجلسة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
19 o
AlJadeedTv
البقاع
11 o
AlJadeedTv
الجنوب
17 o
AlJadeedTv
الشمال
17 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
15 o
AlJadeedTv
كسروان
20 o
AlJadeedTv
متن
20 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - صدّ ركلتيّ ترجيح بيدين عاريتين وسجل فحصد اللقب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - صدّ ركلتيّ ترجيح بيدين عاريتين وسجل فحصد اللقب
A-
A+

كرة القدم

2026-01-27 | 00:41
فيديو - صدّ ركلتيّ ترجيح بيدين عاريتين وسجل فحصد اللقب

حُسمت كأس السوبر لصالح كوكيمبو بعد مواجهة متكافئة

حُسمت كأس السوبر لصالح كوكيمبو بعد مواجهة متكافئة أمام يونيفرسيداد كاتوليكا انتهى وقتها الأصلي بالتعادل دون أهداف، قبل أن تتجه إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ"القراصنة" بنتيجة (8-7) في سلسلة مثيرة حتى الركلة الأخيرة.
وكان نجم الليلة حارس كوكيمبو دييغو "إل مونو" سانشيز، الذي تصدى لركلتين من لاعبي كاتوليكا، وسجل أيضا ركلة بنفسه خلال السلسلة، في لقطة لفتت الأنظار، بعدما قام بالتصديين من دون قفازات، في سلوك أثار جدلًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل.
وعقب نهاية المباراة، اندلعت مشادة بين سانشيز ومهاجم كاتوليكا خوان فرانسيسكو روسيل بعد أن احتفل الحارس بالرقص، حيث اتُّهم بالاستفزاز تجاه دكة كاتوليكا قبل أن يحدث احتكاك جسدي وتدافع بين لاعبين وأفراد من الجهازين الفنيين. 
وقال سانشيز تعليقا على الواقعة "أتيت لأحتفل مع عائلتي، وروسيل كان على الدكة وجاء ليدفعني، أمر غير معقول"
وبهذا التتويج، أحرز كوكيمبو أول لقب سوبركوبا في تاريخه، بعد تتويجه التاريخي بـالدوري التشيلياني للعام 2025.



مقالات ذات صلة

فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي
2025-12-03

فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي

فيديو - صدّ ركلة جزاء ثمّ تلقّى هدفا عكسيّا
2025-11-11

فيديو - صدّ ركلة جزاء ثمّ تلقّى هدفا عكسيّا

فيديو - إسلام ماخاتشيف يحصد لقبين في فئتين
2025-11-16

فيديو - إسلام ماخاتشيف يحصد لقبين في فئتين

المستشار تركي آل الشيخ يحصد لقبا عالميا
2025-12-23

المستشار تركي آل الشيخ يحصد لقبا عالميا

فيديو - صدّ ركلتيّ ترجيح بيدين عاريتين وسجل فحصد اللقب

رياضة

كرة القدم

كوكيمبو

يونيفرسيداد كاتوليكا

دييغو "إل مونو" سانشيز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - فابيان فارغاس يروي قصة إنسانية رائعة عن ميسي
فيديو - فضيحة تحكيمية في تركيا .. الكل رأى الهدف الا الحكم!!

اقرأ ايضا في كرة القدم

رونالدو يشتري منزلاً على المحيط الأطلسي بـ35 مليون يورو
01:03

رونالدو يشتري منزلاً على المحيط الأطلسي بـ35 مليون يورو

اشتريا منزلا على ساحل كاسكايس في البرتغال

01:03

رونالدو يشتري منزلاً على المحيط الأطلسي بـ35 مليون يورو

اشتريا منزلا على ساحل كاسكايس في البرتغال

الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة
01:02

الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة

يواصل الدوري البولندي الممتاز تقديم واحدٍ من أكثر المواسم تقاربًا في أوروبا

01:02

الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة

يواصل الدوري البولندي الممتاز تقديم واحدٍ من أكثر المواسم تقاربًا في أوروبا

تقرير - التسديد المتكرر بالرأس يسبب الوفاة
00:56

تقرير - التسديد المتكرر بالرأس يسبب الوفاة

ساهم في الإصابة الدماغية التي كانت أحد العوامل في وفاة لاعب

00:56

تقرير - التسديد المتكرر بالرأس يسبب الوفاة

ساهم في الإصابة الدماغية التي كانت أحد العوامل في وفاة لاعب

اخترنا لك
رونالدو يشتري منزلاً على المحيط الأطلسي بـ35 مليون يورو
01:03
الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة
01:02
تقرير - التسديد المتكرر بالرأس يسبب الوفاة
00:56
ألكسندر باتو يفاوض لشراء نادي درجة رابعة انجليزي
00:55

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026