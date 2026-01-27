فيديو - صدّ ركلتيّ ترجيح بيدين عاريتين وسجل فحصد اللقب

هذا الحارس أسمه دييغو سانشيز والمُلقب بـ 'مونو'



قرر التخلي عن فقازاته بعد توجه السوبر التشيلي الى ركلات الجزاء، ووقف في المرمى بيديه العاريتين،



الصدمة ؟ تصدى لركلتي جزاء، وسجل ركلة جزاء، لكي يقود فريقه للتتويج باللقب 🏆🇨🇱



pic.twitter.com/6EDak3CZxw — 📊 (@hay23DS) January 26, 2026

حُسمت لصالح كوكيمبو بعد مواجهة متكافئة أمام يونيفرسيداد كاتوليكا انتهى وقتها الأصلي بالتعادل دون أهداف، قبل أن تتجه إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لـ" " بنتيجة (8-7) في سلسلة مثيرة حتى الركلة .وكان نجم الليلة حارس كوكيمبو "إل مونو" سانشيز، الذي تصدى لركلتين من لاعبي كاتوليكا، وسجل أيضا ركلة بنفسه خلال السلسلة، في لقطة لفتت الأنظار، بعدما قام بالتصديين من دون قفازات، في سلوك أثار جدلًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل.وعقب نهاية المباراة، اندلعت مشادة بين سانشيز ومهاجم كاتوليكا خوان روسيل بعد أن الحارس بالرقص، حيث اتُّهم بالاستفزاز تجاه دكة كاتوليكا قبل أن يحدث احتكاك جسدي وتدافع بين لاعبين وأفراد من الجهازين الفنيين.وقال سانشيز تعليقا على الواقعة "أتيت لأحتفل مع عائلتي، وروسيل كان على الدكة وجاء ليدفعني، أمر غير معقول"وبهذا التتويج، أحرز كوكيمبو أول لقب سوبركوبا في تاريخه، بعد تتويجه التاريخي بـالدوري التشيلياني للعام 2025.