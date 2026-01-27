فيديو - فابيان فارغاس يروي قصة إنسانية رائعة عن ميسي

🗣️ فابيان فارغاس :



روى لاعب الوسط الكولومبي السابق فابيان فارغاس، لاعب ألميريا آنذاك، قصة إنسانية قال إنها حدثت قبل مباراة فريقه أمام التي انتهت بخسارة قاسية (0-8) في يوم 20 تشرين الثاني - نوفمبر 2010.وبحسب فارغاس، تواصل معه أصدقاء في كولومبيا قبل اللقاء طالبين منه قميصه لطرحه في مزاد يعود ريعه لضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد، ففكر في طلب قميص للغرض نفسه.وقال فارغاس "في عام 2010، كنت ألعب لألميريا، وكنا نواجه برشلونة، وقبل المباراة، اتصل بي بعض الأصدقاء ليسألوني عن قميصي لعرضه في مزاد وجمع أموال لضحايا الفيضانات الشديدة التي كانت قد وقعت في كولومبيا".وأضاف "كانت لدي أيضا فكرة أن أتحدث إلى ميسي قبل المباراة، وأشرح له الوضع، وأطلب إن كان بإمكاني الحصول على قميصه بعد اللقاء، لكن بما أننا خسرنا (0-8)، وكنت مستاءً، نسيت أن أذهب وأحصل على قميصه مع نهاية المباراة".وتابع "لكن مسؤول تجهيز الملابس في ألميريا جاء إليّ في غرفة الملابس وقال إن هناك شخصا يريد رؤيتي، فخرجت ورأيت ميسي واقفا هناك ومعه حقيبة صغيرة .. قال لي (إليك بعض القمصان لحملة جمع التبرعات الخاصة بك)، فعانقته وشكرته".وختم "عندما عدت إلى غرفة الملابس وفتحت الحقيبة، رأيت أنه إلى جانب قميص ميسي، كان هناك أيضا قمصان إنييستا وبيكيه وداني ألفيش وتشافي وبويول، لن أنسى أبداً لفتته الرائعة".