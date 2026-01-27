عاجل
بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2026
بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2026
كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران
كرم لـ"الجديد":خطاب نعيم قاسم أمس قد يزجّ لبنان في حروب مدمّرة والقوات اللبنانية كانت صادقة مع اللبنانيين حين قالت أن الحزب لا يعنيه لبنان وهو مرتبط فقط بإيران
النائب فادي كرم لـ"الجديد": الموازنة تتضمن نواقص ومخالفات دستورية وما أُدخل عليها من تعديلات يعرّضها للطعن وسيكون لنا موقف صارم في الجلسة
النائب فادي كرم لـ"الجديد": الموازنة تتضمن نواقص ومخالفات دستورية وما أُدخل عليها من تعديلات يعرّضها للطعن وسيكون لنا موقف صارم في الجلسة
فيديو - تون يقترب من تحقيق الحلم

فيديو - تون يقترب من تحقيق الحلم
كرة القدم

2026-01-27 | 00:45
فيديو - تون يقترب من تحقيق الحلم

واصل تقديم مفاجأة مدوّية في السوبر ليغ السويسري

واصل نادي إف سي تون تقديم مفاجأة مدوّية في السوبر ليغ السويسري، بعدما وسّع الفارق في صدارة الترتيب إلى سبع نقاط رغم كونه فريقًا صاعدًا حديثًا إلى الدرجة الأولى هذا الموسم، عقب تتويجه ببطولة تشالنج ليغ السويسري في موسم 2024-2025. 
وجاءت أبرز محطات هذا التوهّج بفوز تون الكبير على غريمه المحلي يونغ بويز بنتيجة (4-1)، في مباراة أُقيمت يوم الأحد الفائت على ملعب ستوكهورن أرينا في مدينة تون، وهو انتصار عزّز صورة الفريق كمرشّح واقعي للاستمرار في القمة. 
وبعد 21 مباراة، رفع تون رصيده إلى 46 نقطة مقابل 39 نقطة لأقرب ملاحقيه لوغانو، وتكتسب هذه البداية وزنًا تاريخيًا لأن النادي الذي تأسس عام 1898 أي قبل نحو 127 عامًا، لم يسبق له التتويج بلقب الدوري السويسري أو كأس سويسرا، واكتفى بالوصول إلى نهائي الكأس مرتين كوصيف عامي 1955 و2019. 
ومع دخول الموسم مراحل أكثر حساسيّة، يبقى التحدّي أمام تون هو الحفاظ على هذا الإيقاع حتّى خطّ النهاية، في سباق قد يمنحه أوّل لقب كبير في تاريخه إذا استمرّت نتائجه بنفس النسق.



فيديو - تون يقترب من تحقيق الحلم

رياضة

كرة القدم

إف سي تون

السوبر ليغ السويسري

حدث في المكسيك: مسلحون يقتحمون المكان ويفتحون النار
فيديو - لن تكون كرة القدم مجرد كرة قدم

رونالدو يشتري منزلاً على المحيط الأطلسي بـ35 مليون يورو
01:03

رونالدو يشتري منزلاً على المحيط الأطلسي بـ35 مليون يورو

اشتريا منزلا على ساحل كاسكايس في البرتغال

01:03

رونالدو يشتري منزلاً على المحيط الأطلسي بـ35 مليون يورو

اشتريا منزلا على ساحل كاسكايس في البرتغال

الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة
01:02

الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة

يواصل الدوري البولندي الممتاز تقديم واحدٍ من أكثر المواسم تقاربًا في أوروبا

01:02

الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة

يواصل الدوري البولندي الممتاز تقديم واحدٍ من أكثر المواسم تقاربًا في أوروبا

تقرير - التسديد المتكرر بالرأس يسبب الوفاة
00:56

تقرير - التسديد المتكرر بالرأس يسبب الوفاة

ساهم في الإصابة الدماغية التي كانت أحد العوامل في وفاة لاعب

00:56

تقرير - التسديد المتكرر بالرأس يسبب الوفاة

ساهم في الإصابة الدماغية التي كانت أحد العوامل في وفاة لاعب

رونالدو يشتري منزلاً على المحيط الأطلسي بـ35 مليون يورو
01:03
الدوري البولندي: الفرق بين الأول والأخير 11 نقطة
01:02
تقرير - التسديد المتكرر بالرأس يسبب الوفاة
00:56
ألكسندر باتو يفاوض لشراء نادي درجة رابعة انجليزي
00:55

