فيديو - تون يقترب من تحقيق الحلم

Something is unfolding in the Swiss League League, with newly promoted FC Thun seven points clear at the top 🤯



Thun have never won a major trophy in their 127-year history. But after thrashing local rivals Young Boys 4-1, the time for dreaming is now 🇨🇭 pic.twitter.com/mMeXTt8xdY — Men in Blazers (@MenInBlazers) January 26, 2026

واصل نادي تون تقديم مفاجأة مدوّية في السوبر ليغ السويسري، بعدما وسّع الفارق في صدارة الترتيب إلى سبع نقاط رغم كونه فريقًا صاعدًا حديثًا إلى الدرجة الأولى هذا الموسم، عقب تتويجه ببطولة تشالنج ليغ السويسري في موسم 2024-2025.وجاءت أبرز محطات هذا التوهّج بفوز تون الكبير على غريمه المحلي يونغ بنتيجة (4-1)، في مباراة أُقيمت الفائت على ملعب ستوكهورن أرينا في مدينة تون، وهو انتصار عزّز صورة الفريق كمرشّح واقعي للاستمرار في القمة.وبعد 21 مباراة، رفع تون رصيده إلى 46 نقطة مقابل 39 نقطة لأقرب ملاحقيه لوغانو، وتكتسب هذه البداية وزنًا تاريخيًا لأن النادي الذي تأسس عام 1898 أي قبل نحو 127 عامًا، لم يسبق له التتويج بلقب الدوري السويسري أو كأس ، واكتفى بالوصول إلى نهائي الكأس مرتين كوصيف عامي 1955 و2019.ومع دخول الموسم مراحل أكثر حساسيّة، يبقى التحدّي أمام تون هو الحفاظ على هذا حتّى خطّ النهاية، في سباق قد يمنحه أوّل لقب كبير في تاريخه إذا استمرّت نتائجه بنفس النسق.