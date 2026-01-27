فيديو - تون يقترب من تحقيق الحلم

واصل نادي إف سي
تون تقديم مفاجأة مدوّية في السوبر ليغ السويسري، بعدما وسّع الفارق في صدارة الترتيب إلى سبع نقاط رغم كونه فريقًا صاعدًا حديثًا إلى الدرجة الأولى هذا الموسم، عقب تتويجه ببطولة تشالنج ليغ السويسري في موسم 2024-2025.
وجاءت أبرز محطات هذا التوهّج بفوز تون الكبير على غريمه المحلي يونغ بويز
بنتيجة (4-1)، في مباراة أُقيمت يوم الأحد
الفائت على ملعب ستوكهورن أرينا في مدينة تون، وهو انتصار عزّز صورة الفريق كمرشّح واقعي للاستمرار في القمة.
وبعد 21 مباراة، رفع تون رصيده إلى 46 نقطة مقابل 39 نقطة لأقرب ملاحقيه لوغانو، وتكتسب هذه البداية وزنًا تاريخيًا لأن النادي الذي تأسس عام 1898 أي قبل نحو 127 عامًا، لم يسبق له التتويج بلقب الدوري السويسري أو كأس سويسرا
، واكتفى بالوصول إلى نهائي الكأس مرتين كوصيف عامي 1955 و2019.
ومع دخول الموسم مراحل أكثر حساسيّة، يبقى التحدّي أمام تون هو الحفاظ على هذا الإيقاع
حتّى خطّ النهاية، في سباق قد يمنحه أوّل لقب كبير في تاريخه إذا استمرّت نتائجه بنفس النسق.