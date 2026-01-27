حدث في المكسيك: مسلحون يقتحمون المكان ويفتحون النار

هجوم مسلّح استهدف ملعب كرة قدم مجتمعي

شهدت بلدة سَلامنكا في ولاية غواناخواتو وسط ، مساء الأحد، هجومًا مسلّحا استهدف ملعب كرة قدم مجتمعيا، بينما كانت تُقام فعالية اجتماعية ومباراة في محيط منشأة رياضية تُعرف محليًا مجمّع إميليانو ثاباتا.

وبحسب تقارير صحفية محلية، اقتحم مسلحون المكان وأطلقوا النار على الحاضرين قبل أن يلوذوا بالفرار، ما استدعى انتشارًا أمنيًا واسعًا في المنطقة ووصول فرق إسعاف إلى موقع الحادث.

وفيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الدوافع والمسؤولين، تباينت الحصيلة الأولية بين الجهات المختلفة، إذ تحدثت تقارير عن 11 قتيلًا و12 مصابًا استنادًا إلى بيانات محلية.

بينما أشارت تقارير أخرى إلى ارتفاع العدد إلى 12 قتيلًا مع إصابات إضافية، في حين أعلنت نيابة ولاية غواناخواتو (FGE) تأكيدها حصيلة 11 قتيلًا مع عدد من الجرحى.

السلطات المحلية دانت الهجوم، وأكدت استمرار عمليات التمشيط وجمع الأدلة، وسط سياق أوسع من العنف المتكرر في الولاية المرتبط بنشاط جماعات إجرامية ونزاعات نفوذ.







