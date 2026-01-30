اتفاق لتطوير مجمع سكني فاخر يحمل علامة (Barça) التجارية

توصل إلى اتفاق مبدئي مع شركة مقرها

تداولت مصادر إعلامية معلومات عن توصل إلى اتفاق مبدئي مع شركة مقرها لتطوير مجمع سكني فاخر في دبي يحمل علامة (Barça) التجارية، ضمن توجهات الأندية الكبرى لاستثمار علاماتها خارج نطاق .

وبحسب ما نُقل، سيضم المشروع مرافق خدمية وترفيهية مثل المسابح والحدائق ومساحات مشتركة تحمل هوية النادي.

ووفقا للتقارير ذاتها، فإن النادي تلقّى جزءًا من الدفعات المالية المرتبطة بالاتفاق، إلا أنه لا يستطيع إعلان الصفقة رسميًا في الوقت الراهن، لكونها تحتاج إلى المرور عبر القنوات التنظيمية داخل النادي، وعلى رأسها مصادقة الجمعية العمومية وفق الآليات المعمول بها في .

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من برشلونة يؤكد تفاصيل المشروع أو اسم الشريك ، بينما يُنتظر، في حال اعتماد الاتفاق، أن يقدم النادي توضيحات حول نطاقه والمالي، وما إذا كان سيتضمن امتيازات إضافية مرتبطة بتجارب للجماهير أو خدمات تحمل الطابع الرياضي.







