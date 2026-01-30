تداولت مصادر إعلامية معلومات عن توصل نادي برشلونة
إلى اتفاق مبدئي مع شركة مقرها دولة الإمارات
لتطوير مجمع سكني فاخر في دبي يحمل علامة (Barça) التجارية، ضمن توجهات الأندية الكبرى لاستثمار علاماتها خارج نطاق كرة القدم
.
وبحسب ما نُقل، سيضم المشروع مرافق خدمية وترفيهية مثل المسابح والحدائق ومساحات مشتركة تحمل هوية النادي.
ووفقا للتقارير ذاتها، فإن النادي تلقّى جزءًا من الدفعات المالية المرتبطة بالاتفاق، إلا أنه لا يستطيع إعلان الصفقة رسميًا في الوقت الراهن، لكونها تحتاج إلى المرور عبر القنوات التنظيمية داخل النادي، وعلى رأسها مصادقة الجمعية العمومية وفق الآليات المعمول بها في برشلونة
.
ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من برشلونة يؤكد تفاصيل المشروع أو اسم الشريك الإماراتي
، بينما يُنتظر، في حال اعتماد الاتفاق، أن يقدم النادي توضيحات حول نطاقه الزمني
والمالي، وما إذا كان سيتضمن امتيازات إضافية مرتبطة بتجارب للجماهير أو خدمات تحمل الطابع الرياضي.