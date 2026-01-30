فيديو - وداع مهيب لضحايا باوك السبعة

A final farewell to the seven PAOK fans who died in a car accident in Romania. The bodies were brought in front of the PAOK stadium, where a large number of fans gathered and paid their last respects. 🖤🤍💔 pic.twitter.com/DZaxv4QBsQ — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) January 29, 2026

تجمّعت جماهير باوك سالونيك لتوديع سبعة من مشجعي الفريق الذين قضوا في حادث سير في رومانيا أثناء رحلة لمساندة النادي في مشاركته الأوروبية، بعدما أُعيدت الجثامين إلى وسط إجراءات رسمية وتنظيم واسع.ووصلت الجثامين على متن طائرة C-130 تابعة لسلاح الجو اليوناني، قبل أن تُنقل في موكب باتجاه ملعب تومبا، حيث جرى وضعها أمام الملعب، وتجمّع عدد كبير من باوك لتقديم "الوداع الأخير" في طغت عليه الشموع والورود والرايات السوداء، فيما التزم النادي وجماهيره طابع الحداد الرسمي.المراسم جاءت استجابة لرغبة مجموعات المشجعين بتنظيم استقبال يليق بالضحايا، على أن تُستكمل مراسم التشييع في مدن يونانية مختلفة الجمعة والسبت.وكان باوك قد نعى الضحايا في بيان رسمي، فيما صدرت رسائل تعزية وتضامن من جهات رياضية وحكومية، في حادثة أعادت إلى أجواء حداد ثقيلة تجاوزت حدود المستطيل الأخضر.