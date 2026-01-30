الأخبار
فيديو - وداع مهيب لضحايا باوك السبعة

فيديو - وداع مهيب لضحايا باوك السبعة
كرة القدم

2026-01-30 | 00:45
فيديو - وداع مهيب لضحايا باوك السبعة

تجمّعت جماهير باوك سالونيك لتوديع سبعة من مشجعي الفريق

تجمّعت جماهير باوك سالونيك لتوديع سبعة من مشجعي الفريق الذين قضوا في حادث سير في رومانيا أثناء رحلة لمساندة النادي في مشاركته الأوروبية، بعدما أُعيدت الجثامين إلى اليونان وسط إجراءات رسمية وتنظيم واسع.
ووصلت الجثامين على متن طائرة C-130 تابعة لسلاح الجو اليوناني، قبل أن تُنقل في موكب باتجاه ملعب تومبا، حيث جرى وضعها أمام الملعب، وتجمّع عدد كبير من أنصار باوك لتقديم "الوداع الأخير" في مشهد طغت عليه الشموع والورود والرايات السوداء، فيما التزم النادي وجماهيره طابع الحداد الرسمي. 
المراسم جاءت استجابة لرغبة مجموعات المشجعين بتنظيم استقبال يليق بالضحايا، على أن تُستكمل مراسم التشييع في مدن يونانية مختلفة يومي الجمعة والسبت.
وكان باوك قد نعى الضحايا في بيان رسمي، فيما صدرت رسائل تعزية وتضامن من جهات رياضية وحكومية، في حادثة أعادت كرة القدم اليونانية إلى أجواء حداد ثقيلة تجاوزت حدود المستطيل الأخضر.




Aljadeed
