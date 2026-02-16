فيديو - غضب جماهير باري يتصاعد الى محاولة اصطياد الرئيس

With another defeat and Bari second from bottom in Serie B, their ultras invaded the VIP section looking for chairman Luigi De Laurentiis.

شهدت مدرجات ملعب "سان نيكولا" توترًا أمنيًا بالغًا عقب خسارة على أرضه وبين جماهيره بنتيجة (1-2) أمام ضيفه سودتيرول، ضمن منافسات الدرجة الثانية .وتأتي هذه الهزيمة لتعمق جراح الفريق الذي تقهقر إلى المركز التاسع عشر في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، ما وضعه في وصافة قاع الترتيب ويهدده بشبح الهبوط، وسط من الغليان الجماهيري غير المسبوقة تجاه القيادة الإدارية للنادي.وحاولت مجموعات غاضبة من "الألتراس" كسر الأمني والوصول إلى المنطقة المخصصة لكبار الشخصيات داخل الملعب، في محاولة مباشرة لمواجهة ، دي لورينتيس.وعكست هذه التحركات الاحتجاجية ذروة الاحتقان تجاه السياسات الإدارية التي تسببت في تراجع النتائج وتدهور هوية الفريق الفنية، حيث اندفع المشجعون نحو مقاعد الـ VIP والممرات المؤدية لمقصورة المسؤولين، سعياً للوصول الى الرئيس، قبل أن تتدخل لاحتواء الموقف.وتأتي هذه الواقعة في توقيت حرج لباري، إذ تحولت مباريات الفريق في المدينة إلى استفتاء شعبي غاضب على مشروع النادي المستقبلي.