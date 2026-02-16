الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - غضب جماهير باري يتصاعد الى محاولة اصطياد الرئيس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - غضب جماهير باري يتصاعد الى محاولة اصطياد الرئيس
A-
A+

كرة القدم

2026-02-16 | 00:17
فيديو - غضب جماهير باري يتصاعد الى محاولة اصطياد الرئيس

شهدت مدرجات ملعب "سان نيكولا" توترًا أمنيًا بالغًا

شهدت مدرجات ملعب "سان نيكولا" توترًا أمنيًا بالغًا عقب خسارة باري على أرضه وبين جماهيره بنتيجة (1-2) أمام ضيفه سودتيرول، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإيطالي.
وتأتي هذه الهزيمة لتعمق جراح الفريق الذي تقهقر إلى المركز التاسع عشر في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، ما وضعه في وصافة قاع الترتيب ويهدده بشبح الهبوط، وسط حالة من الغليان الجماهيري غير المسبوقة تجاه القيادة الإدارية للنادي.
وحاولت مجموعات غاضبة من "الألتراس" كسر الطوق الأمني والوصول إلى المنطقة المخصصة لكبار الشخصيات داخل الملعب، في محاولة مباشرة لمواجهة رئيس النادي، لويجي دي لورينتيس.
وعكست هذه التحركات الاحتجاجية ذروة الاحتقان تجاه السياسات الإدارية التي تسببت في تراجع النتائج وتدهور هوية الفريق الفنية، حيث اندفع المشجعون نحو مقاعد الـ VIP والممرات المؤدية لمقصورة المسؤولين، سعياً للوصول الى الرئيس، قبل أن تتدخل قوات الأمن لاحتواء الموقف.
وتأتي هذه الواقعة في توقيت حرج لباري، إذ تحولت مباريات الفريق في المدينة إلى استفتاء شعبي غاضب على مشروع النادي المستقبلي.


مقالات ذات صلة

تذاكر مونديال 2026 تُشعل غضب الجماهير
2025-12-01

تذاكر مونديال 2026 تُشعل غضب الجماهير

باري مانيلو يكشف عن إصابته بسرطان الرئة
2025-12-23

باري مانيلو يكشف عن إصابته بسرطان الرئة

بحجم رغيف خبز.. صاروخ يصطاد المسيرات (فيديو)
2025-12-06

بحجم رغيف خبز.. صاروخ يصطاد المسيرات (فيديو)

فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات
2025-12-27

فيديو - المشهد الأجمل: جماهير السنغال تنظّف المدرجات

فيديو - غضب جماهير باري يتصاعد الى محاولة اصطياد الرئيس

رياضة

كرة القدم

سان نيكولا

باري

سودتيرول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الجماهير تشارك في إزالة الثلوج تمهيداً لمباراة أندرلخت
رفض الطيران وقطع 2400 كيلومتر بـرّاً لمواجهة موناكو

اقرأ ايضا في كرة القدم

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!
02:03

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!

عاد اسم اللاعب أسامة فينلادن ليثير الاهتمام

02:03

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!

عاد اسم اللاعب أسامة فينلادن ليثير الاهتمام

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب
01:33

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب

جدل واسع في الأوساط الرياضية الإنجليزية

01:33

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب

جدل واسع في الأوساط الرياضية الإنجليزية

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"
01:32

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"

شهدت الساحة الرياضية الإيطالية تطوراً خطيراً

01:32

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"

شهدت الساحة الرياضية الإيطالية تطوراً خطيراً

اخترنا لك
حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!
02:03
تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب
01:33
تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"
01:32
فاجعة في الملاعب الأرجنتينية: مصرع لاعب شاب
01:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026