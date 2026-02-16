فيديو - الجماهير تشارك في إزالة الثلوج تمهيداً لمباراة أندرلخت

🇧🇪❄️ Anderlecht supporters and stewards helped clear the snow from the pitch to allow the game against RAAL La Louviere to go ahead! 💜👏 pic.twitter.com/qdlSZIK84P — EuroFoot (@eurofootcom) February 15, 2026

في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، أظهر مقطع متداول عددًا من جماهير أندرلخت إلى جانب المنظمين (stewards) وهم يشاركون في إزالة الثلوج من أرضية ملعب لوتو بارك، سعياً لتجهيز الملعب وتمكين إقامة المباراة في موعدها بدل تأجيلها.وجاءت قبل مواجهة أندرلخت ضد لا لوفيير ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري البلجيكي، في ، والتي انتهت الى التعادل السلبي، ليبقى صاحب ارض رابعاً برصيد 37 نقطة، على بُعد 16 نقطة من يونيون المتصدر بارتياح.وتحول المشهد إلى رسالة عن " كعمل جماعي" لا يقتصر على اللاعبين، إذ رأى متابعون أن مشاركة الجماهير والطاقم التنظيمي في أعمال بسيطة كهذه تُظهر حجم الحماس لإنقاذ المباراة من تأثيرات الطقس، وتؤكد أن المدرجات قد تكون شريكًا فعليًا في صناعة يوم المباراة، حتى قبل صافرة البداية.