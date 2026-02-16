الأخبار
فيديو - الجماهير تشارك في إزالة الثلوج تمهيداً لمباراة أندرلخت

فيديو - الجماهير تشارك في إزالة الثلوج تمهيداً لمباراة أندرلخت
كرة القدم

2026-02-16 | 00:18
فيديو - الجماهير تشارك في إزالة الثلوج تمهيداً لمباراة أندرلخت

سعياً لتجهيز الملعب وتمكين إقامة المباراة في موعدها بدل تأجيلها

في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، أظهر مقطع متداول عددًا من جماهير أندرلخت إلى جانب المنظمين (stewards) وهم يشاركون في إزالة الثلوج من أرضية ملعب لوتو بارك، سعياً لتجهيز الملعب وتمكين إقامة المباراة في موعدها بدل تأجيلها.
وجاءت هذه المبادرة قبل مواجهة أندرلخت ضد لا لوفيير ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري البلجيكي، في بروكسل، والتي انتهت الى التعادل السلبي، ليبقى صاحب ارض رابعاً برصيد 37 نقطة، على بُعد 16 نقطة من يونيون سانت جيلواز المتصدر بارتياح.
وتحول المشهد إلى رسالة عن "كرة القدم كعمل جماعي" لا يقتصر على اللاعبين، إذ رأى متابعون أن مشاركة الجماهير والطاقم التنظيمي في أعمال بسيطة كهذه تُظهر حجم الحماس لإنقاذ المباراة من تأثيرات الطقس، وتؤكد أن المدرجات قد تكون شريكًا فعليًا في صناعة يوم المباراة، حتى قبل صافرة البداية.



