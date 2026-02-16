الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

تبديل غريب من أرتيتا استحق تصفيقاً عالياً

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تبديل غريب من أرتيتا استحق تصفيقاً عالياً
A-
A+

كرة القدم

2026-02-16 | 00:24
تبديل غريب من أرتيتا استحق تصفيقاً عالياً

حركة مفاجئة في الدقيقة 87 من مباراة أرسنال

قام المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا بحركة مفاجئة في الدقيقة 87 من مباراة فريقه أرسنال أمام ويغان أثلتيك في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
فبعد أن حسم أرسنال اللقاء خلال 27 دقيقة فقط بتسجيله أربع أهداف، ومع حلول الدقيقة 87، قام أرتيتا بتبديل غريب، حيث أشرك حارس المرمى الشاب تومي سيتفورد، ليتبين لاحقاً للمتابعين، أنه أساساً من مدينة ويغان.
وأراد المدرب الاسباني، أن يعطي حارس المرمى البالغ 19 عاماً، فرصة المشاركة على أرض مدينته ويغان، التابعة لمانشستر الكبرى، وهو حدث سيبقى في ذاكرة سيتفورد دوماً، في حركة إنسانية رائعة من أرتيتا.



مقالات ذات صلة

ميكيل أرتيتا يكتب رقماً تاريخياً
2026-01-31

ميكيل أرتيتا يكتب رقماً تاريخياً

فيديو - اللاعب الذي استحق بطاقتين حمراوين
2026-01-10

فيديو - اللاعب الذي استحق بطاقتين حمراوين

زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل
2025-11-28

زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل

بين التصفيق والتساؤلات ...خطاب الحريري تحت دائرة الغموض - شاهد التقرير
2026-02-15

بين التصفيق والتساؤلات ...خطاب الحريري تحت دائرة الغموض - شاهد التقرير

تبديل غريب من أرتيتا استحق تصفيقاً عالياً

رياضة

كرة القدم

ميكيل أرتيتا

أرسنال

ويغان أثلتيك

كأس الاتحاد الإنجليزي

تومي سيتفورد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
دعوات في أيرلندا لمقاطعة مواجهة إسرائيل في "دوري الأمم"
فيديو - أحداث مؤسفة في مواجهة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي

اقرأ ايضا في كرة القدم

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!
02:03

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!

عاد اسم اللاعب أسامة فينلادن ليثير الاهتمام

02:03

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!

عاد اسم اللاعب أسامة فينلادن ليثير الاهتمام

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب
01:33

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب

جدل واسع في الأوساط الرياضية الإنجليزية

01:33

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب

جدل واسع في الأوساط الرياضية الإنجليزية

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"
01:32

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"

شهدت الساحة الرياضية الإيطالية تطوراً خطيراً

01:32

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"

شهدت الساحة الرياضية الإيطالية تطوراً خطيراً

اخترنا لك
حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!
02:03
تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب
01:33
تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"
01:32
فاجعة في الملاعب الأرجنتينية: مصرع لاعب شاب
01:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026