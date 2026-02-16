تبديل غريب من أرتيتا استحق تصفيقاً عالياً

حركة مفاجئة في الدقيقة 87 من مباراة

قام المدرب ميكيل أرتيتا بحركة مفاجئة في الدقيقة 87 من مباراة فريقه أمام ويغان أثلتيك في الدور الرابع من .

فبعد أن حسم أرسنال اللقاء خلال 27 دقيقة فقط بتسجيله أربع أهداف، ومع حلول الدقيقة 87، قام أرتيتا بتبديل غريب، حيث أشرك حارس المرمى الشاب سيتفورد، ليتبين لاحقاً للمتابعين، أنه أساساً من مدينة ويغان.

وأراد المدرب الاسباني، أن يعطي حارس المرمى البالغ 19 عاماً، فرصة المشاركة على أرض مدينته ويغان، التابعة لمانشستر الكبرى، وهو حدث سيبقى في ذاكرة سيتفورد دوماً، في حركة إنسانية رائعة من أرتيتا.







