فيديو - أحداث مؤسفة في مواجهة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي

صادم للغاية! لحظة إصابة لاعب الجيش الملكي بمقذوفات من جمهور الأهلي 🚨😱 pic.twitter.com/hH5jp9cYNT — GOAL Arabia (@GoalAR) February 15, 2026 لقطات مؤسفة من جماهير المصري يقومون برمي قنينات الماء على لاعبي الخصم 😳⁉️🤷‍♂️ pic.twitter.com/6aLeEGXpfl — Goal Live ™ (@_90TM) February 15, 2026

تعادل المصري مع ضيفه الجيش الملكي من دون أهداف في المباراة التي جرت أمس الأحد، وهو ما أسفر عن تأهل أصحاب إلى دور الثمانية من أبطال عن المجموعة الثانية.وجاء هذا التعادل في ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور ، حيث كانت المباراة حاسمة لتحديد مصير الفريقين في البطولة.شهدت المباراة تبادلًا للفرص بين الفريقين، إلا أن الدفاعات كانت حاضرة بقوة، ولكنها شهدت أيضاً أحداثاً مؤسفة سوف تؤدي حكماً الى توقيع عقوبات من الإفريقي على النادي المصري.