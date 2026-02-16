عاجل
كتلة الوفاء للمقاومة: ننظر بريبة إلى الهمس السياسي حول عزم البعض تأجيل موعد الانتخابات لحسابات سياسية وخاصة
كتلة الوفاء للمقاومة: ننظر بريبة إلى الهمس السياسي حول عزم البعض تأجيل موعد الانتخابات لحسابات سياسية وخاصة
ترامب: الأيام الـ 10 المقبلة قد تحسم أمر الاتفاق مع إيران
ترامب: الأيام الـ 10 المقبلة قد تحسم أمر الاتفاق مع إيران
فيديو - أحداث مؤسفة في مواجهة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي

فيديو - أحداث مؤسفة في مواجهة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي
كرة القدم

2026-02-16 | 00:23
فيديو - أحداث مؤسفة في مواجهة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي

تعادل الأهلي المصري مع ضيفه الجيش الملكي المغربي من دون أهداف

تعادل الأهلي المصري مع ضيفه الجيش الملكي المغربي من دون أهداف في المباراة التي جرت أمس الأحد، وهو ما أسفر عن تأهل أصحاب الأرض إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عن المجموعة الثانية.
وجاء هذا التعادل في ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، حيث كانت المباراة حاسمة لتحديد مصير الفريقين في البطولة.
شهدت المباراة تبادلًا للفرص بين الفريقين، إلا أن الدفاعات كانت حاضرة بقوة، ولكنها شهدت أيضاً أحداثاً مؤسفة سوف تؤدي حكماً الى توقيع عقوبات من الاتحاد الإفريقي على النادي المصري.



