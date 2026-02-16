فيديو - أحداث مؤسفة في مواجهة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي

تعادل الأهلي
المصري مع ضيفه الجيش الملكي المغربي
من دون أهداف في المباراة التي جرت أمس الأحد، وهو ما أسفر عن تأهل أصحاب الأرض
إلى دور الثمانية من دوري
أبطال أفريقيا لكرة القدم
عن المجموعة الثانية.
وجاء هذا التعادل في ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات
، حيث كانت المباراة حاسمة لتحديد مصير الفريقين في البطولة.
شهدت المباراة تبادلًا للفرص بين الفريقين، إلا أن الدفاعات كانت حاضرة بقوة، ولكنها شهدت أيضاً أحداثاً مؤسفة سوف تؤدي حكماً الى توقيع عقوبات من الاتحاد
الإفريقي على النادي المصري.