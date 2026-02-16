الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

تلاعب غير مسبوق في الدوري يتوّج بطلاً ويهبط بفريق

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تلاعب غير مسبوق في الدوري يتوّج بطلاً ويهبط بفريق
A-
A+

كرة القدم

2026-02-16 | 00:26
تلاعب غير مسبوق في الدوري يتوّج بطلاً ويهبط بفريق

حُسم صراع البقاء بطريقة "إدارية" في الجولة الأخيرة

أثارت حادثة غير مسبوقة جدلًا واسعًا في الدوري المالديفي الممتاز، بعد أن حُسم صراع البقاء بطريقة "إدارية" في الجولة الأخيرة بين كلوب فالنسيا وغرين ستريتس.
ويضم الدوري 10 أندية، وبسبب محدودية الملاعب تُلعب الجولة الختامية من دون تزامن كامل بين المباريات، ما جعل ترتيب المباريات عاملًا مؤثرًا في حسابات الهبوط.
بدأت القصة عندما فاز فالنسيا في مباراته الأخيرة (2-0) على إيغلز ليتساوى مع غرين ستريتس في النقاط، قبل أن ينتظر نتيجة منافسه أمام نيو راديانت صاحب المركز الثالث.
وبحسب اللوائح، كان غرين ستريتس سيهبط إذا خسر بأربعة أهداف أو أكثر، لكن النادي أعلن قبل اللقاء عدم قدرته على خوض المباراة بداعي انتشار إسهال وإنفلونزا بين لاعبيه، لينتهي الأمر باعتباره منسحبًا وخاسرًا إداريًا (2-0)؛ وهي نتيجة كانت كافية لبقائه وهبوط فالنسيا بفارق الأهداف.
فالنسيا وصف ما حدث بأنه "تحديد للنتيجة من طرف واحد"، واعتبره تلاعبًا بمصير الهبوط، معلنًا رفع شكوى ومتابعتها لدى الاتحاد الآسيوي ثم الفيفا، بينما ردّ غرين ستريتس بأنه ينفي "قطعًا" أي نية للتلاعب، مؤكدًا أن بعثته كانت حاضرة وأن الأزمة الصحية هي التي قلّصت عدد اللاعبين المتاحين يوم المباراة.
أما اتحاد الكرة المالديفي، فاختار تثبيت النتيجة والترتيب النهائي، لكنه عاقب غرين ستريتس بـغرامة 50 ألف روفيا مالديفي مع حظر التعاقدات في نافذة الانتقالات المقبلة، دون خصم نقاط، وهو ما اعتبره فالنسيا قرارًا غير منصف، فيما حذّر الاتحاد من عقوبات أشد في حال تكرار الانسحاب مستقبلًا.



مقالات ذات صلة

عمر حرفوش يكشف فضيحة لقب ملكة جمال الكون: تلاعب مسبق بالنتائج
2025-11-22

عمر حرفوش يكشف فضيحة لقب ملكة جمال الكون: تلاعب مسبق بالنتائج

من دوري الدرجات الدنيا إلى هزّ الشباك في دوري الأبطال
2025-11-25

من دوري الدرجات الدنيا إلى هزّ الشباك في دوري الأبطال

فيديو - إسبانيا تُتوَّج بلقب دوري الأمم للسيدات مجدّدا
2025-12-03

فيديو - إسبانيا تُتوَّج بلقب دوري الأمم للسيدات مجدّدا

وائل محيا أصغر لاعب لمونشنغلادباخ في تاريخ الدوري الألماني
2025-12-14

وائل محيا أصغر لاعب لمونشنغلادباخ في تاريخ الدوري الألماني

تلاعب غير مسبوق في الدوري يتوّج بطلاً ويهبط بفريق

رياضة

كرة القدم

الدوري المالديفي الممتاز

كلوب فالنسيا

غرين ستريتس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نادٍ يهيمن منذ العام 2020: 75 مباراة بلا هزيمة
دعوات في أيرلندا لمقاطعة مواجهة إسرائيل في "دوري الأمم"

اقرأ ايضا في كرة القدم

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!
02:03

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!

عاد اسم اللاعب أسامة فينلادن ليثير الاهتمام

02:03

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!

عاد اسم اللاعب أسامة فينلادن ليثير الاهتمام

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب
01:33

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب

جدل واسع في الأوساط الرياضية الإنجليزية

01:33

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب

جدل واسع في الأوساط الرياضية الإنجليزية

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"
01:32

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"

شهدت الساحة الرياضية الإيطالية تطوراً خطيراً

01:32

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"

شهدت الساحة الرياضية الإيطالية تطوراً خطيراً

اخترنا لك
حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!
02:03
تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب
01:33
تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"
01:32
فاجعة في الملاعب الأرجنتينية: مصرع لاعب شاب
01:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026