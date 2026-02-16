الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

نادٍ يهيمن منذ العام 2020: 75 مباراة بلا هزيمة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نادٍ يهيمن منذ العام 2020: 75 مباراة بلا هزيمة
A-
A+

كرة القدم

2026-02-16 | 00:27
نادٍ يهيمن منذ العام 2020: 75 مباراة بلا هزيمة

واحدة من أطول سلاسل اللاهزيمة في الدوريات المحلية

يواصل نادي شان يونايتد، بطل ميانمار، كتابة واحدة من أطول سلاسل اللاهزيمة في الدوريات المحلية، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الخسارة في مباريات الدوري منذ مطلع موسم 2020، وهي فترة امتدت لسنوات ووضعت الفريق ضمن الأندية الأكثر ثباتًا في نتائجها على مستوى الدوريات الممتازة. 
وتحدثت الصحيفة الرسمية في ميانمار عن وصول السلسلة إلى 75 مباراة متتالية دون هزيمة منذ موسم 2020.
وبحسب قواعد بيانات نتائج المباريات، تعود آخر خسارة لشان يونايتد في الدوري إلى مواجهة أمام آيي ياوادي (Ayeyawady) مطلع شباط - فبراير 2020، ما يعني أن الفريق دخل عام 2026 وهو يقترب من ست سنوات من دون سقوط في مباراة دوري.
ولم تقتصر هيمنة شان يونايتد على النتائج فقط، إذ تُظهر تقارير اتحادية/إقليمية أن النادي ظل في القمة خلال المواسم الأخيرة، حيث واصل المنافسة على اللقب وتصدر جدول الدوري وهو ما يزال دون هزيمة في موسم 2025-26 حتى الأسابيع الأولى.


مقالات ذات صلة

ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة
2026-01-20

ميلان يحقق 20 مباراة بلا خسارة

وفاة السيناريست السوري أحمد حامد عن 75 عامًا
2025-12-25

وفاة السيناريست السوري أحمد حامد عن 75 عامًا

ذكرى مباراة الميلاد الشهيرة في الحرب العالمية الأولى قبل 111 عاماً
2025-12-26

ذكرى مباراة الميلاد الشهيرة في الحرب العالمية الأولى قبل 111 عاماً

نادٍ يهيمن منذ العام 2020: 75 مباراة بلا هزيمة

رياضة

كرة القدم

شان يونايتد

Ayeyawady

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أوروبا تراقب "بيدري المكسيك"
تلاعب غير مسبوق في الدوري يتوّج بطلاً ويهبط بفريق

اقرأ ايضا في كرة القدم

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!
02:03

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!

عاد اسم اللاعب أسامة فينلادن ليثير الاهتمام

02:03

حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!

عاد اسم اللاعب أسامة فينلادن ليثير الاهتمام

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب
01:33

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب

جدل واسع في الأوساط الرياضية الإنجليزية

01:33

تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب

جدل واسع في الأوساط الرياضية الإنجليزية

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"
01:32

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"

شهدت الساحة الرياضية الإيطالية تطوراً خطيراً

01:32

تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"

شهدت الساحة الرياضية الإيطالية تطوراً خطيراً

اخترنا لك
حمل اسم اسامة بن لادن وشقيقه اسم صدّام حسين!!
02:03
تضارب الأنباء حول مفاوضات "البريميرليغ" مع كلوب
01:33
تصاعد خطير: تهديدات أمنية تلاحق التحكيم بعد "ديربي إيطاليا"
01:32
فاجعة في الملاعب الأرجنتينية: مصرع لاعب شاب
01:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026