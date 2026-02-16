نادٍ يهيمن منذ العام 2020: 75 مباراة بلا هزيمة

واحدة من أطول سلاسل اللاهزيمة في الدوريات المحلية

يواصل نادي شان ، بطل ميانمار، كتابة واحدة من أطول سلاسل اللاهزيمة في الدوريات المحلية، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الخسارة في مباريات الدوري منذ مطلع موسم 2020، وهي فترة امتدت لسنوات ووضعت الفريق ضمن الأندية الأكثر ثباتًا في نتائجها على مستوى الدوريات الممتازة.

وتحدثت الصحيفة الرسمية في ميانمار عن وصول السلسلة إلى 75 مباراة متتالية دون هزيمة منذ موسم 2020.

وبحسب قواعد بيانات نتائج المباريات، تعود آخر خسارة لشان يونايتد في الدوري إلى مواجهة أمام آيي ياوادي (Ayeyawady) مطلع شباط - فبراير 2020، ما يعني أن الفريق دخل عام 2026 وهو يقترب من ست دون سقوط في مباراة .

ولم تقتصر هيمنة شان يونايتد على النتائج فقط، إذ تُظهر تقارير اتحادية/إقليمية أن النادي ظل في القمة خلال المواسم ، حيث واصل المنافسة على اللقب وتصدر جدول الدوري وهو ما يزال دون هزيمة في موسم 2025-26 حتى الأسابيع الأولى.





