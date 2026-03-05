تثبيت إدانة هاري ماغواير بعقوبة السجن في اليونان

في قضية المشاجرة التي وقعت في ميكونوس عام 2020.

أصدرت محكمة يونانية، حكماً بإدانة هاري ماغواير، مدافع نادي والمنتخب الإنجليزي، في قضية المشاجرة التي وقعت في ميكونوس عام 2020.

وجاء هذا القرار بعد جلسة إعادة محاكمة طال انتظارها، حيث أدين اللاعب بتهمة "اعتداء غير جسيم"، بالإضافة إلى مقاومة الاعتقال ومحاولة الرشوة.

وقضت المحكمة بحبس ماغواير لمدة 15 شهراً مع وقف التنفيذ، وهو حكم مخفف مقارنة بالعقوبة السابقة التي بلغت 21 شهراً.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صيف عام 2020، حين تورّط اللاعب واثنان آخران في ليلي انتهى بتوقيفهم، وشهدت القضية منذ ذلك الحين سلسلة من التأجيلات والطعون القانونية.

وأفادت التقارير أنّ فريق الدفاع عن ماغواير لا يزال متمسّكاً بالبراءة، ويتجه حالياً للطعن على هذا الحكم أمام المحكمة في ، مع التركيز على ثغرات قانونية محدّدة في مسار المحاكمة.

وعلى الرغم من صدور هذا الحكم الجديد، إلا أنّ مسار قد يستغرق وقتاً إضافياً قبل الوصول إلى قرار نهائي.







