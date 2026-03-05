بيدري يجسد الروح الرياضية بهدية لنجل "كوكي"

أبهر بيدري، نجم نادي برشلونة
، متابعي ومشجعي كرة القدم
حول العالم
بعد لفتة مميزة تجاه عائلة قائد أتلتيكو مدريد
"كوكي"، خلال تواجدهم في مدينة برشلونة
تزامناً مع مواجهة الفريقين يوم أول أمس.
وتجاوز هذا الموقف حدود التنافس التقليدي في الملاعب، ليسلط الضوء على العلاقات الودية التي تجمع نجوم الكرة الإسبانية
بعيداً عن المستطيل الأخضر.
وبحسب ما نشرته زوجة كوكي عبر حسابها الرسمي، فقد وجهت رسالة شكر مباشرة لبيدري وعائلته على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي تلقّته مع ابنها خلال زيارتهم.
وأظهرت الصور المتداولة نجل كوكي وهو يحمل زوجاً من الأحذية الكروية الخاصة التي أهداها له بيدري، في خطوة وصفتها الجماهير بأنها تعكس رقياً كبيراً في التعامل والروح الرياضية العالية.
وتأتي هذه القصة لتضيف بعداً إيجابياً للمشهد الرياضي، حيث أكّدت رسالة زوجة كوكي أنّ بيدري وعائلته "اعتنوا بهم" وقدّموا لهم هدايا تذكاريّة، ما جعل الرحلة أكثر تميّزاً.
ويبرهن هذا التصرف أن كرة القدم تظل وسيلة لتعزيز الروابط الإنسانية، حيث تبقى المواقف الشخصية النبيلة خالدة في أذهان المتابعين بقدر أهمية النتائج والأرقام داخل الملعب.