بيدري يجسد الروح الرياضية بهدية لنجل "كوكي"

لفتة مميزة تجاه عائلة قائد أتلتيكو "كوكي"

أبهر بيدري، نجم ، متابعي ومشجعي حول بعد لفتة مميزة تجاه عائلة قائد أتلتيكو "كوكي"، خلال تواجدهم في مدينة تزامناً مع مواجهة الفريقين يوم أول أمس.

وتجاوز هذا الموقف حدود التنافس التقليدي في الملاعب، ليسلط الضوء على العلاقات الودية التي تجمع نجوم بعيداً عن المستطيل الأخضر.

وبحسب ما نشرته زوجة كوكي عبر حسابها الرسمي، فقد وجهت رسالة شكر مباشرة لبيدري وعائلته على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي تلقّته مع ابنها خلال زيارتهم.

وأظهرت الصور المتداولة نجل كوكي وهو يحمل زوجاً من الأحذية الكروية الخاصة التي أهداها له بيدري، في خطوة وصفتها الجماهير بأنها تعكس رقياً كبيراً في التعامل والروح الرياضية العالية.

وتأتي هذه القصة لتضيف بعداً إيجابياً للمشهد الرياضي، حيث أكّدت رسالة زوجة كوكي أنّ بيدري وعائلته "اعتنوا بهم" وقدّموا لهم هدايا تذكاريّة، ما جعل الرحلة أكثر تميّزاً.

ويبرهن هذا التصرف أن كرة القدم تظل وسيلة لتعزيز الروابط الإنسانية، حيث تبقى المواقف الشخصية النبيلة خالدة في أذهان المتابعين بقدر أهمية النتائج والأرقام داخل الملعب.





