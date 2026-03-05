عاجل
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
بيدري يجسد الروح الرياضية بهدية لنجل "كوكي"

بيدري يجسد الروح الرياضية بهدية لنجل &quot;كوكي&quot;
كرة القدم

2026-03-05 | 00:56
بيدري يجسد الروح الرياضية بهدية لنجل "كوكي"

لفتة مميزة تجاه عائلة قائد أتلتيكو مدريد "كوكي"

أبهر بيدري، نجم نادي برشلونة، متابعي ومشجعي كرة القدم حول العالم بعد لفتة مميزة تجاه عائلة قائد أتلتيكو مدريد "كوكي"، خلال تواجدهم في مدينة برشلونة تزامناً مع مواجهة الفريقين يوم أول أمس.
وتجاوز هذا الموقف حدود التنافس التقليدي في الملاعب، ليسلط الضوء على العلاقات الودية التي تجمع نجوم الكرة الإسبانية بعيداً عن المستطيل الأخضر.
وبحسب ما نشرته زوجة كوكي عبر حسابها الرسمي، فقد وجهت رسالة شكر مباشرة لبيدري وعائلته على حفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي تلقّته مع ابنها خلال زيارتهم.
وأظهرت الصور المتداولة نجل كوكي وهو يحمل زوجاً من الأحذية الكروية الخاصة التي أهداها له بيدري، في خطوة وصفتها الجماهير بأنها تعكس رقياً كبيراً في التعامل والروح الرياضية العالية.
وتأتي هذه القصة لتضيف بعداً إيجابياً للمشهد الرياضي، حيث أكّدت رسالة زوجة كوكي أنّ بيدري وعائلته "اعتنوا بهم" وقدّموا لهم هدايا تذكاريّة، ما جعل الرحلة أكثر تميّزاً. 
ويبرهن هذا التصرف أن كرة القدم تظل وسيلة لتعزيز الروابط الإنسانية، حيث تبقى المواقف الشخصية النبيلة خالدة في أذهان المتابعين بقدر أهمية النتائج والأرقام داخل الملعب.


مقالات ذات صلة

"إغتيال خامنئي ونجله" سيناريو من سيناريوهات البنتاغون (صورة)
2026-02-21

"إغتيال خامنئي ونجله" سيناريو من سيناريوهات البنتاغون (صورة)

المدينة الرياضية "في الخدمة" وطرابلس الأولمبي "على نار حامية"
2025-12-08

المدينة الرياضية "في الخدمة" وطرابلس الأولمبي "على نار حامية"

بيدري وتوريس يكشفان "قبضة" فليك الحديديّة في برشلونة
2026-02-25

بيدري وتوريس يكشفان "قبضة" فليك الحديديّة في برشلونة

أوروبا تراقب "بيدري المكسيك"
2026-02-16

أوروبا تراقب "بيدري المكسيك"

بيدري يجسد الروح الرياضية بهدية لنجل "كوكي"

رياضة

كرة القدم

بيدري

برشلونة

أتلتيكو مدريد

كوكي

سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي
تثبيت إدانة هاري ماغواير بعقوبة السجن في اليونان

من حراسة عرين برشلونة إلى قمة الموسيقى اللاتينية
00:58

من حراسة عرين برشلونة إلى قمة الموسيقى اللاتينية

لم يكن اعتزال الحارس الإسباني مجرّد نهاية

00:58

من حراسة عرين برشلونة إلى قمة الموسيقى اللاتينية

لم يكن اعتزال الحارس الإسباني مجرّد نهاية

سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي
00:57

سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي

أطلق نادي سيلتا فيغو الإسباني مبادرة رسمية غير مألوفة

00:57

سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي

أطلق نادي سيلتا فيغو الإسباني مبادرة رسمية غير مألوفة

تثبيت إدانة هاري ماغواير بعقوبة السجن في اليونان
00:55

تثبيت إدانة هاري ماغواير بعقوبة السجن في اليونان

في قضية المشاجرة التي وقعت في جزيرة ميكونوس عام 2020.

00:55

تثبيت إدانة هاري ماغواير بعقوبة السجن في اليونان

في قضية المشاجرة التي وقعت في جزيرة ميكونوس عام 2020.

من حراسة عرين برشلونة إلى قمة الموسيقى اللاتينية
00:58
سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي
00:57
تثبيت إدانة هاري ماغواير بعقوبة السجن في اليونان
00:55
توغل قوة إسرائيلية باتجاه بلدة الضهيرة في القطاع الغربي
2026-03-04

