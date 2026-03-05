من حراسة عرين برشلونة إلى قمة الموسيقى اللاتينية

لم يكن اعتزال الحارس الإسباني خوسيه مانويل بينتو مجرّد نهاية لمسيرة رياضية حافلة، بل كان انطلاقة حقيقية في عالم الفن تحت اسمه الشهير "Pinto Wahin".

فمنذ تعليق قفازاته، نجح حامي عرين النادي الكتالوني السابق في إثبات حضوره كمنتج ومؤلّف ومغنٍّ محترف في مجال الموسيقى الحضريّة، مؤسّساً شركته الخاصّة Wahin Makinaciones التي تعاونت مع أبرز الأسماء الدوليّة.

وفي مسيرته كلاعب، خاض بينتو 121 مباراة مع الفريق الأول بين عامي 2008 و2014، مساهماً في تحقيق إنجازات تاريخية شملت 4 ألقاب في ولقبين في ، بالإضافة إلى لقبين في كأس ملك .

واللافت أن شغف بينتو الموسيقي بدأ بالتوازي مع مسيرته الكروية، حيث كان يمارس الإنتاج الفني منذ سنوات لعبه الأولى.

هذا التحول الاحترافي لم يكن مجرد هواية عابرة، إذ أكدت تقارير صحفيّة وصول أعماله الفنية إلى القوائم العالمية وتوقيعه اتفاقيات مهنية كبرى، ما يكرس مكانته كأحد القلائل الذين نجحوا في الجمع بين التألق الرياضي والنجاح الموسيقي بأسلوب احترافي متكامل.









