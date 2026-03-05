من حراسة عرين برشلونة إلى قمة الموسيقى اللاتينية

عاجل
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
15 o
AlJadeedTv
البقاع
9 o
AlJadeedTv
الجنوب
15 o
AlJadeedTv
الشمال
13 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
12 o
AlJadeedTv
كسروان
16 o
AlJadeedTv
متن
16 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

من حراسة عرين برشلونة إلى قمة الموسيقى اللاتينية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
من حراسة عرين برشلونة إلى قمة الموسيقى اللاتينية
A-
A+

كرة القدم

2026-03-05 | 00:58
من حراسة عرين برشلونة إلى قمة الموسيقى اللاتينية

لم يكن اعتزال الحارس الإسباني مجرّد نهاية

لم يكن اعتزال الحارس الإسباني خوسيه مانويل بينتو مجرّد نهاية لمسيرة رياضية حافلة، بل كان انطلاقة حقيقية في عالم الفن تحت اسمه الشهير "Pinto Wahin".
فمنذ تعليق قفازاته، نجح حامي عرين النادي الكتالوني السابق في إثبات حضوره كمنتج ومؤلّف ومغنٍّ محترف في مجال الموسيقى الحضريّة، مؤسّساً شركته الخاصّة Wahin Makinaciones التي تعاونت مع أبرز الأسماء الدوليّة.
وفي مسيرته كلاعب، خاض بينتو 121 مباراة مع الفريق الأول بين عامي 2008 و2014، مساهماً في تحقيق إنجازات تاريخية شملت 4 ألقاب في الدوري الإسباني ولقبين في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبين في كأس ملك إسبانيا.
واللافت أن شغف بينتو الموسيقي بدأ بالتوازي مع مسيرته الكروية، حيث كان يمارس الإنتاج الفني منذ سنوات لعبه الأولى.
هذا التحول الاحترافي لم يكن مجرد هواية عابرة، إذ أكدت تقارير صحفيّة وصول أعماله الفنية إلى القوائم العالمية وتوقيعه اتفاقيات مهنية كبرى، ما يكرس مكانته كأحد القلائل الذين نجحوا في الجمع بين التألق الرياضي والنجاح الموسيقي بأسلوب احترافي متكامل.




مقالات ذات صلة

عراك جماعي في الرميلة (فيديو)
2026-02-07

عراك جماعي في الرميلة (فيديو)

وفاة والد الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم..وهو ينعيه بكلمات مؤثرة
2026-01-23

وفاة والد الموزّع الموسيقي أحمد إبراهيم..وهو ينعيه بكلمات مؤثرة

وزير الدفاع الفنزويلي يدين قتل الولايات المتحدة "بدم بارد" فريق حراسة مادورو
2026-01-04

وزير الدفاع الفنزويلي يدين قتل الولايات المتحدة "بدم بارد" فريق حراسة مادورو

من حراسة عرين برشلونة إلى قمة الموسيقى اللاتينية

رياضة

كرة القدم

برشلونة

خوسيه مانويل بينتو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي

اقرأ ايضا في كرة القدم

سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي
00:57

سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي

أطلق نادي سيلتا فيغو الإسباني مبادرة رسمية غير مألوفة

00:57

سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي

أطلق نادي سيلتا فيغو الإسباني مبادرة رسمية غير مألوفة

بيدري يجسد الروح الرياضية بهدية لنجل "كوكي"
00:56

بيدري يجسد الروح الرياضية بهدية لنجل "كوكي"

لفتة مميزة تجاه عائلة قائد أتلتيكو مدريد "كوكي"

00:56

بيدري يجسد الروح الرياضية بهدية لنجل "كوكي"

لفتة مميزة تجاه عائلة قائد أتلتيكو مدريد "كوكي"

تثبيت إدانة هاري ماغواير بعقوبة السجن في اليونان
00:55

تثبيت إدانة هاري ماغواير بعقوبة السجن في اليونان

في قضية المشاجرة التي وقعت في جزيرة ميكونوس عام 2020.

00:55

تثبيت إدانة هاري ماغواير بعقوبة السجن في اليونان

في قضية المشاجرة التي وقعت في جزيرة ميكونوس عام 2020.

اخترنا لك
سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي
00:57
بيدري يجسد الروح الرياضية بهدية لنجل "كوكي"
00:56
تثبيت إدانة هاري ماغواير بعقوبة السجن في اليونان
00:55
توغل قوة إسرائيلية باتجاه بلدة الضهيرة في القطاع الغربي
2026-03-04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026