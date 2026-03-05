سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي

عاجل
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
🚨 مراسل الجديد: غارة تستهدف بلدة مشغرة البقاعية
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
15 o
AlJadeedTv
البقاع
9 o
AlJadeedTv
الجنوب
15 o
AlJadeedTv
الشمال
13 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
12 o
AlJadeedTv
كسروان
16 o
AlJadeedTv
متن
16 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي
A-
A+

كرة القدم

2026-03-05 | 00:57
سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي

أطلق نادي سيلتا فيغو الإسباني مبادرة رسمية غير مألوفة

أطلق نادي سيلتا فيغو الإسباني مبادرة رسمية غير مألوفة للعثور على قميص النادي الأساسي الذي ارتدته النجمة العالمية مادونا خلال حفلها التاريخي على ملعب "بالايدوس" في 29 تموز - يوليو 1990. 
ووجهت رئيسة النادي، ماريان مورينيو تيراثو، رسالة مفتوحة عبر الموقع الرسمي تطالب فيها المساعدة في تحديد مكان القميص الذي بات يمثل جزءاً لا يتجزأ من الإرث العاطفي والأرشيف التاريخي للنادي وجماهيره.
وأوضح النادي أنّ جهود البحث الخاصّة استمرّت لسنوات دون جدوى، ما دفع الإدارة لتحويل الملف إلى نداء علني موجّه لمادونا ومعجبيها حول العالم
ويهدف سيلتا فيغو من هذه الخطوة إلى استعادة القطعة الرمزية لضمها إلى مقتنيات النادي الرسمية، داعياً أي شخص يملك معلومات عن القميص للتواصل الفوري مع الإدارة.
وفي سياق متصل، أعلن النادي عن تنظيم "لفتة محبة" تكريمية للنجمة العالمية في ملعب "بالايدوس" مساء غد الجمعة، قبيل انطلاق المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد
وتأتي هذه الاحتفالية لتوثيق الرابطة التي امتدت لأكثر من ثلاث عقود بين النادي واللحظة التاريخية التي ظهرت فيها مادونا بقميص الفريق، رغم عدم صدور أي رد رسمي من جانبها حتى الآن.



مقالات ذات صلة

فيديو - سيلتا فيغو يستبدل "الأطفال" بكبار السنّ من مشجّعيه التاريخيّين
2026-02-25

فيديو - سيلتا فيغو يستبدل "الأطفال" بكبار السنّ من مشجّعيه التاريخيّين

شاكيرا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحطم رقمًا قياسيًا عالميًا
2026-01-31

شاكيرا تدخل التاريخ من أوسع أبوابه وتحطم رقمًا قياسيًا عالميًا

لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"
2025-12-21

لاعب يستعيد الذكريات بابتسامة "هالاند سجل ضدي 4 أهداف وأريد قميصه"

وسائل إعلام إيرانية: غارات مكثفة تستهدف طهران ومدن إيرانية أخرى
2026-03-01

وسائل إعلام إيرانية: غارات مكثفة تستهدف طهران ومدن إيرانية أخرى

سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي

رياضة

كرة القدم

سيلتا فيغو

مادونا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
من حراسة عرين برشلونة إلى قمة الموسيقى اللاتينية
بيدري يجسد الروح الرياضية بهدية لنجل "كوكي"

اقرأ ايضا في كرة القدم

من حراسة عرين برشلونة إلى قمة الموسيقى اللاتينية
00:58

من حراسة عرين برشلونة إلى قمة الموسيقى اللاتينية

لم يكن اعتزال الحارس الإسباني مجرّد نهاية

00:58

من حراسة عرين برشلونة إلى قمة الموسيقى اللاتينية

لم يكن اعتزال الحارس الإسباني مجرّد نهاية

بيدري يجسد الروح الرياضية بهدية لنجل "كوكي"
00:56

بيدري يجسد الروح الرياضية بهدية لنجل "كوكي"

لفتة مميزة تجاه عائلة قائد أتلتيكو مدريد "كوكي"

00:56

بيدري يجسد الروح الرياضية بهدية لنجل "كوكي"

لفتة مميزة تجاه عائلة قائد أتلتيكو مدريد "كوكي"

تثبيت إدانة هاري ماغواير بعقوبة السجن في اليونان
00:55

تثبيت إدانة هاري ماغواير بعقوبة السجن في اليونان

في قضية المشاجرة التي وقعت في جزيرة ميكونوس عام 2020.

00:55

تثبيت إدانة هاري ماغواير بعقوبة السجن في اليونان

في قضية المشاجرة التي وقعت في جزيرة ميكونوس عام 2020.

اخترنا لك
من حراسة عرين برشلونة إلى قمة الموسيقى اللاتينية
00:58
بيدري يجسد الروح الرياضية بهدية لنجل "كوكي"
00:56
تثبيت إدانة هاري ماغواير بعقوبة السجن في اليونان
00:55
توغل قوة إسرائيلية باتجاه بلدة الضهيرة في القطاع الغربي
2026-03-04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026