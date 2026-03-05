سيلتا فيغو يطلق نداءً عالمياً لمادونا لاستعادة قميص تاريخي

أطلق نادي سيلتا فيغو الإسباني مبادرة رسمية غير مألوفة للعثور على قميص النادي الأساسي الذي ارتدته العالمية خلال حفلها التاريخي على ملعب "بالايدوس" في 29 - يوليو 1990.

ووجهت رئيسة النادي، ماريان مورينيو تيراثو، رسالة مفتوحة عبر الموقع الرسمي تطالب فيها المساعدة في تحديد مكان القميص الذي بات يمثل جزءاً لا يتجزأ من الإرث العاطفي والأرشيف التاريخي للنادي وجماهيره.

وأوضح النادي أنّ جهود البحث الخاصّة استمرّت لسنوات دون جدوى، ما دفع الإدارة لتحويل الملف إلى نداء علني موجّه لمادونا ومعجبيها حول .

ويهدف سيلتا فيغو من هذه الخطوة إلى استعادة القطعة الرمزية لضمها إلى مقتنيات النادي الرسمية، داعياً أي شخص يملك معلومات عن القميص للتواصل الفوري مع الإدارة.

وفي سياق متصل، أعلن النادي عن تنظيم "لفتة محبة" تكريمية للنجمة العالمية في ملعب "بالايدوس" مساء غد الجمعة، قبيل انطلاق المواجهة المرتقبة ضد .

وتأتي هذه الاحتفالية لتوثيق الرابطة التي امتدت لأكثر من ثلاث عقود بين النادي واللحظة التاريخية التي ظهرت فيها مادونا بقميص الفريق، رغم عدم صدور أي رد رسمي من جانبها حتى الآن.








