الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب إسرائيل
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب إسرائيل
مناشدة لتوجه الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى منطقة النبي شيت لمساعدة العائلات العالقة نتيجة الغارات المكثفة
مناشدة لتوجه الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى منطقة النبي شيت لمساعدة العائلات العالقة نتيجة الغارات المكثفة
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - هتافات الجمهور التركي الداعمة للموقف الإسباني

فيديو - هتافات الجمهور التركي الداعمة للموقف الإسباني
كرة القدم

2026-03-06 | 00:33
فيديو - هتافات الجمهور التركي الداعمة للموقف الإسباني

ظهر المشجعون وهم يرددون هتاف "Olé" الشهير على إيقاع أغانٍ إسبانية

أثار مقطع مصور لمجموعات "ألتراس" نادي إسكيشهير سبور التركي تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر المشجعون وهم يرددون هتاف "Olé" الشهير على إيقاع أغانٍ إسبانية داخل المدرجات.
وجاء هذا المشهد غير المعتاد في الملاعب التركية ليربطه متابعون برسائل سياسية تشيد بموقف اسبانيا الأخير بشأن اتخدام الولايات المتحدة الأميركية للقواعد العسكرية على أراضيها.
وتزامنت هذه الهتافات مع إعلان وزير الخارجّية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أنّ بلاده لن تسمح باستخدام قاعدتي "روتا" و"مورون" في أيّ عمليّات هجوميّة ضدّ إيران، مؤكّداً ضرورة بقاء تشغيل القواعد ضمن الإطار المتّفق عليه وبما لا يتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية. 
ورصدت بيانات تتبع جوي مغادرة 15 طائرة أميركية للقاعدتين فور صدور هذه التصريحات، ما عزز من رمزية الهتافات التركية كتحية لموقف إسبانيا السيادي.
وعلى الرغم من التفسيرات المتداولة التي ربطت الفيديو بالتوترات الإقليمية، لم يصدر نادي إسكيشهير سبور أي إفادة رسمية تؤكد الدافع المباشر وراء هذه الهتافات، ما يضعها في إطار المبادرات الجماهيرية العفوية التي تعكس تضامناً مع المواقف الدولية الداعية للتهدئة.



