فيديو - هتافات الجمهور التركي الداعمة للموقف الإسباني

This might be the most surreal thing I’ve ever seen: ultras from Turkish club Eskişehirspor dancing to Spanish songs and shouting “Olé!” in honour of Spain for refusing to let the U.S. use its military bases.



— Leyla Hamed (@leylahamed) March 5, 2026

أثار مقطع مصور لمجموعات "ألتراس" نادي إسكيشهير سبور تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر المشجعون وهم يرددون هتاف "Olé" الشهير على إيقاع أغانٍ إسبانية داخل المدرجات.وجاء هذا المشهد غير المعتاد في الملاعب ليربطه متابعون برسائل سياسية تشيد بموقف اسبانيا الأخير بشأن اتخدام الأميركية للقواعد العسكرية على أراضيها.وتزامنت هذه الهتافات مع إعلان وزير الخارجّية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أنّ بلاده لن تسمح باستخدام قاعدتي "روتا" و"مورون" في أيّ عمليّات هجوميّة ضدّ ، مؤكّداً ضرورة بقاء تشغيل القواعد ضمن الإطار المتّفق عليه وبما لا يتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية.ورصدت بيانات تتبع جوي مغادرة 15 طائرة أميركية للقاعدتين فور صدور هذه التصريحات، ما عزز من رمزية الهتافات التركية كتحية لموقف إسبانيا السيادي.وعلى الرغم من التفسيرات المتداولة التي ربطت الفيديو بالتوترات الإقليمية، لم يصدر نادي إسكيشهير سبور أي إفادة رسمية تؤكد الدافع المباشر وراء هذه الهتافات، ما يضعها في إطار المبادرات الجماهيرية العفوية التي تعكس تضامناً مع المواقف الدولية الداعية للتهدئة.