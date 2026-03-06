فيديو - باد باني وأوسكارسون أشعلا مدرجات "سان سيباستيان"

😅🇪🇸 Iceland’s Orri Óskarsson singing along to Bad Bunny while celebrating Real Sociedad’s qualification for the Copa del Rey final. pic.twitter.com/JGABI3rlW6 — Football ⚽ (@Footballtweet) March 5, 2026

خطف المهاجم الآيسلندي أورري أوسكارسون الأنظار خلال احتفالات نادي سوسييداد بالتأهل إلى ملك ، بعد ظهوره في مقطع فيديو واسع الانتشار وهو يردد مع الجماهير أهزوجة مستوحاة من أغنية للفنان "باد باني".وعكست اللقطة الاندماج الكامل للاعب مع الأجواء الحماسية في إقليم الباسك، حيث تفاعلت المنصات الرياضية والجماهير بحفاوة مع المهاجم الشاب وهو يقود الاحتفالات الشعبية عقب حسم بطاقة العبور للمباراة النهائية.وكانت جماهير سوسييداد قد اعتمدت أهزوجة خاصة بأوسكارسون على ألحان "باد باني"، تضمنت عبارات تحفيزية تطالبه بقيادة الفريق نحو مدينة إشبيلية لخوض النهائي المرتقب، أمام أتلتيكو ، ليصبح اسم اللاعب مرتبطًا بشكل وثيق بهذا الهتاف الذي هز مدرجات "أنويتا" طوال مشوار البطولة.ومع تصاعد هذا الزخم الجماهيري، كشفت تغطيات محلية عن إطلاق قميص احتفالي خاص يجسد هذه الأهزوجة، في مؤشر يعكس الشعبية الجارفة التي بات يتمتع بها اللاعب الآيسلندي في صفوف النادي.