انتخابات الرئاسة ترسم ملامح مستقبل فليك مع برشلونة

تتصدّر تداعيات المشهد الانتخابي في نادي برشلونة
واجهة الأحداث الرياضية في إسبانيا
، وسط تكهنات إعلامية واسعة
تربط مصير المدير الفني الألماني هانسي فليك
بهوية الرئيس المقبل للنادي الكتالوني.
ومع اقتراب موعد التصويت الحاسم المقرر في 15 آذار – مارس، تزايدت القراءات التحليلية التي تشير إلى أنّ استمرار المشروع الرياضي الحالي بقيادة فليك قد يتأثّر بشكل مباشر بنتائج صناديق الاقتراع، خاصة في ظل العلاقة الوثيقة التي تجمع المدرب الألماني بالرئيس الحالي جوان لابورتا.
وعلى الصعيد الإداري، تجاوز المرشحون الثلاثة جوان لابورتا وفيكتور فونت ومارك سيريا الحد الأدنى من التزكيات المطلوبة، لتدخل العملية الانتخابية
مراحلها النهائية.
ورغم أن عقد فليك مع "البلاوغرانا" يمتد رسمياً حتى 30 حزيران - يونيو 2027 بعد تجديده العام الماضي، إلا أن المراقبين يرون في الانتخابات المقبلة محطة مفصلية قد تعيد صياغة الهيكل
الإداري والرياضي للنادي.