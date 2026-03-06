عاجل
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب إسرائيل
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب إسرائيل
مناشدة لتوجه الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى منطقة النبي شيت لمساعدة العائلات العالقة نتيجة الغارات المكثفة
مناشدة لتوجه الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى منطقة النبي شيت لمساعدة العائلات العالقة نتيجة الغارات المكثفة
الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
لامين يامال يكرس نجوميته مع برشلونة بأرقام هجومية قياسية

لامين يامال يكرس نجوميته مع برشلونة بأرقام هجومية قياسية
كرة القدم

2026-03-06 | 00:35
لامين يامال يكرس نجوميته مع برشلونة بأرقام هجومية قياسية

يواصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال ترسيخ مكانته

يواصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال ترسيخ مكانته كأحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف نادي برشلونة، مدعوماً بمؤشرات رقمية تعكس تطوراً استثنائياً في تأثيره المباشر على نتائج الفريق. 
وتكشف الإحصائيات المتداولة عن قفزة هائلة في نسبة المباريات التي يساهم فيها يامال بتسجيل هدف أو تقديم تمريرة حاسمة، حيث ارتفعت من 35% في موسم 2023-24 لتصل إلى 73% خلال موسم 2025-26، ما يجسد تحوله إلى الركيزة الأساسية في منظومة النادي الكتالوني الهجومية.
وتؤكد البيانات الرسمية هذا المنحنى التصاعدي، فبعد تسجيله 7 أهداف في 50 مباراة في موسم 2023-24، و18 هدفاً في 53 مباراة في موسم 2024-25، نجح يامال في معادلة سجله التهديفي السابق بتسجيل 18 هدفاً خلال 35 مباراة فقط خاضها حتى الآن في الموسم الجاري. 
وعلى صعيد الدوري الإسباني، تبرز بصمة الجناح الشاب بوضوح عبر تسجيله 13 هدفاً وصناعته لـ9 أهداف أخرى، ما يعزز التوقعات بمزيد من الأرقام التاريخية قبل نهاية العام. 
وفي سن 18 عاماً، أثبت يامال أنه تجاوز مرحلة الموهبة الواعدة ليصبح لاعباً يحسم النتائج بانتظام، وسط ترقب جماهيري لمواصلة هذا النسق التصاعدي في الاستحقاقات المقبلة لعام 2026.



