لامين يامال يكرس نجوميته مع برشلونة بأرقام هجومية قياسية

يواصل النجم الإسباني الشاب ترسيخ مكانته

يواصل النجم الإسباني الشاب ترسيخ مكانته كأحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف ، مدعوماً بمؤشرات رقمية تعكس تطوراً استثنائياً في تأثيره المباشر على نتائج الفريق.

وتكشف الإحصائيات المتداولة عن قفزة هائلة في نسبة المباريات التي يساهم فيها يامال بتسجيل هدف أو تقديم تمريرة حاسمة، حيث ارتفعت من 35% في موسم 2023-24 لتصل إلى 73% خلال موسم 2025-26، ما يجسد تحوله إلى الركيزة الأساسية في منظومة النادي الكتالوني الهجومية.

وتؤكد البيانات الرسمية هذا المنحنى التصاعدي، فبعد تسجيله 7 أهداف في 50 مباراة في موسم 2023-24، و18 هدفاً في 53 مباراة في موسم 2024-25، نجح يامال في معادلة سجله التهديفي السابق بتسجيل 18 هدفاً خلال 35 مباراة فقط خاضها حتى الآن في الموسم الجاري.

وعلى صعيد ، تبرز بصمة الشاب بوضوح عبر تسجيله 13 هدفاً وصناعته لـ9 أهداف أخرى، ما يعزز التوقعات بمزيد من الأرقام التاريخية قبل نهاية العام.

وفي سن 18 عاماً، أثبت يامال أنه تجاوز مرحلة الموهبة الواعدة ليصبح لاعباً يحسم النتائج بانتظام، وسط ترقب جماهيري لمواصلة هذا النسق التصاعدي في الاستحقاقات المقبلة لعام 2026.







