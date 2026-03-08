فيديو - عرقلة خطيرة أثارت فزع الجميع

خطف حادث خطير الأضواء من فوز إنديبندينتي ديل فالي على موشوك رونا (3-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإكوادوري.
ففي الدقائق الأخيرة
من اللقاء، تعرّض لاعب الوسط الهجومي جان بيير
أرويو لتدخل عنيف من المدافع الأرجنتيني برايان نيغرو.
وأظهرت اللقطات تدخلًا قويًا من نيغرو على أرويو، ما دفع الحكم أوسوالدو كونتريراس إلى إشهار البطاقة الحمراء المباشرة، يما تسبب المشهد بصدمة وإشكال سرعان ما تم ضبطه.
ويُعد اللاعب الإكوادوري، الذي تدرج في أكاديمية
أوكاس قبل انتقاله إلى ديل فالي عام 2024، من المواهب الصاعدة، إذ شارك في 29 مباراة خلال العام 2025 مسجلًا 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة.
وبعد ثلاث جولات، يتصدر إنديبندينتي ديل فالي جدول الدوري بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما يحتل موشوك رونا المركز العاشر بنقطتين فقط.