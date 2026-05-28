إنيستا يرسم البسمة في أبوظبي

في لفتة إنسانية خارج ملاعب ، هدفت إلى دعم الأطفال المرضى وإدخال الفرح إلى قلوبهم خلال رحلة العلاج، زار النجم الإسباني أندريس إنيستا، أسطورة السابق، مستشفى توام التابع لـ"صحة" في أبوظبي، برفقة وفد من مؤسسة "جويغاتيرابيا" .

وشهدت الزيارة توزيع دمى "Baby Pelones"، وهي دمى تضامنية ترتبط بمبادرات المؤسسة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، حيث شارك إنيستا الأطفال وعائلاتهم لحظات من اللعب والتفاعل، في محاولة لتخفيف أجواء العلاج ومنحهم تجربة أكثر دفئًا وإنسانية داخل المستشفى.

وأكدت "صحة" أن الزيارة جاءت ضمن مبادرة رسمت البسمة على وجوه الأطفال المرضى، تحت شعار يعكس أهمية التخفيف عنهم وزرع البهجة في نفوسهم.

وتعمل مؤسسة "جويغاتيرابيا" على دعم الأطفال المصابين بالسرطان عبر مبادرات إنسانية ترتكز على اللعب كوسيلة للمساندة النفسية، فيما أشارت تقارير إسبانية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توسّع دولي لنموذج المؤسسة في "أنسنة" التجربة العلاجية للأطفال داخل المستشفيات.

وكان أسطورة برشلونة ومنتخب السابق بدأ أولى خطواته في عالم التدريب، عبر نادي غلف ، حيث تسلّم تدريبه مؤخراً.





