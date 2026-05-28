فيديو - رونالدو يستبدل مُجسّم مبابي بمجسمه الخاص

خطفت لقطة طريفة جمعت بين الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو
والنجم الفرنسي كيليان مبابي
أنظار جماهير كرة القدم
حول العالم
، وذلك ضمن حملة ترويجية مبتكرة لشركة "ليغو" الشهيرة.
وظهر رونالدو
في مقطع الفيديو وهو يستبدل مجسّم مبابي الصغير المصنوع من قطع "ليغو" بمجسمه الخاص، في حركة مازحة حملت طابعًا تنافسيًا خفيفًا.
وتأتي هذه اللقطة كجزء من حملة كروية كبرى تطلقها الشركة، حيث تجمع عددًا من أبرز نجوم اللعبة العالميين في أجواء ترويجية مميزة تمزج بين شغف كرة القدم والإبداع والتسلية. ورغم بساطة التصرف، فإن القيمة النجومية الكبيرة التي يتمتع بها الثنائي
منحت الإعلان زخمًا استثنائيًا، وعكست اللحظة العفوية روح الدعابة التي يمتلكها الدون البرتغالي
في التعامل مع الجيل الحالي من النجوم، وتحديدًا مبابي الذي طالما صرح بأنّ رونالدو هو ملهمه الأول.