أكسيوس عن مسؤول أميركي: الاتفاق يتضمن التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وسيُرفَع الحصار البحري عن إيران خلال مدة التنفيذ
أكسيوس: ترامب أبلغ الوسطاء أنه يريد بضعة أيام للتفكير في الأمر قبل اتخاذ قرار نهائي
أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لكنهما بحاجة إلى موافقة ترامب النهائية
2026

انهيار صفقة شراء راموس لنادي طفولته إشبيلية
2026-05-28 | 05:39
يبدو أن صفقة دخول سيرخيو راموس إلى ملكية نادي إشبيلية قد انهارت بشكل كامل، بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين.
وبحسب تقارير إسبانية، كان راموس ومجموعة المستثمرين التابعة له قد توصّلوا إلى اتفاق لشراء نحو 80% من أسهم النادي مقابل حوالي 450 مليون يورو، قبل أن يتم تقليص العرض بشكل كبير لاحقًا.
العرض الجديد تضمّن شراء عدد أقل بكثير من الأسهم، مع محاولة الحصول على السيطرة الإدارية عبر زيادة رأس المال، وهو ما أثار غضب المساهمين الحاليين ودفعهم إلى إنهاء المفاوضات بشكل نهائي.
وتعتبر إدارة إشبيلية حاليًا أن الصفقة أصبحت "منهارة"، مع توجه النادي للبحث عن مستثمرين أو مشترين آخرين بالتزامن مع التحضير للموسم المقبل وسط الأزمة المالية والإدارية التي يعيشها.
وكان راموس قد عاد إلى إشبيلية كلاعب في 2023 قبل رحيله مجددًا، لكن فكرة دخوله إلى إدارة وملكية النادي كانت ستُشكل واحدة من أكثر القصص إثارة في الكرة الإسبانية.



