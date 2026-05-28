انهيار صفقة شراء راموس لنادي طفولته إشبيلية

الجديد تضمّن شراء عدد أقل بكثير من الأسهم

يبدو أن صفقة دخول سيرخيو راموس إلى ملكية نادي قد انهارت بشكل كامل، بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين.

وبحسب تقارير إسبانية، كان راموس ومجموعة المستثمرين التابعة له قد توصّلوا إلى اتفاق لشراء نحو 80% من أسهم النادي مقابل حوالي 450 مليون ، قبل أن يتم تقليص بشكل كبير لاحقًا.

العرض الجديد تضمّن شراء عدد أقل بكثير من الأسهم، مع محاولة الحصول على السيطرة الإدارية عبر زيادة رأس المال، وهو ما أثار غضب المساهمين الحاليين ودفعهم إلى إنهاء المفاوضات بشكل نهائي.

وتعتبر إدارة إشبيلية حاليًا أن الصفقة أصبحت "منهارة"، مع توجه النادي للبحث عن مستثمرين أو مشترين آخرين بالتزامن مع للموسم المقبل وسط الأزمة المالية والإدارية التي يعيشها.

وكان راموس قد عاد إلى إشبيلية كلاعب في 2023 قبل رحيله مجددًا، لكن فكرة دخوله إلى إدارة وملكية النادي كانت ستُشكل واحدة من أكثر القصص إثارة في .








