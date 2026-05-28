باريس سان جيرمان طلب من كفاراتسخيليا تغيير اسمه

الاسم الحالي يُعد صعب النطق والتداول

كشفت تقارير إعلامية أن نادي ناقش مع النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا إمكانية تعديل طريقة كتابة أو اختصار اسمه، لأغراض تسويقية وإعلامية.

وترى إدارة النادي أن الاسم الحالي يُعد صعب النطق والتداول بالنسبة لشريحة من الجماهير العالمية، ما قد يؤثر على انتشاره التجاري وتسويقه الجماهيري، سواء داخل الملاعب أو في الحملات الدعائية ومنتجات النادي.

وبحسب التقارير، فإن الفكرة تهدف إلى تقديم اسم أكثر سهولة وتفاعلًا للجماهير ووسائل الإعلام، على غرار ما حدث سابقًا مع عدد من نجوم العالميين الذين اعتمدوا أسماء مختصرة أو ألقابًا تجارية.

ويُعد كفاراتسخيليا واحدًا من أبرز نجوم الأوروبية حاليًا، بعدما خطف الأنظار مع نابولي ومنتخب جورجيا بفضل مهاراته وأسلوبه الهجومي المميز، وكان انتقاله الى ضربة موفقة، حيث تألق معه وبات من الأسماء التي يصعب الاستغناء عنها.





















