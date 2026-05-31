أشرف حكيمي أفضل ظهير في العالم دون منازع

واصل النجم المغربي أشرف حكيمي كتابة التاريخ في العالمية، بعدما رفع رصيده إلى 19 لقبًا في مسيرته الاحترافية عقب تتويجه بدوري أبطال للمرة الثانية مع ، ليصبح أكثر لاعب إفريقي تتويجًا بالألقاب في التاريخ.

وتجاوز حكيمي أسطورتين من القارة السمراء، هما الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه، اللذان يمتلك كل منهما 18 لقبًا في مسيرتهما الكروية.

وحصد حكيمي 5 ألقاب في الدوري الفرنسي و3 في و3 كؤوس سوبر فرنسي ولقبين لكأس ولقب لمرة واحدة في كأس أمم إفريقيا والدوري وكأس السوبر وكأس للأندية وكأس السوبر الألماني وكأس السوبر الإسباني.

كما سبق للنجم المغربي أن تُوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي، ليعزز مكانته كواحد من أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم القارة الإفريقية في العصر الحديث.

والمثير أن حكيمي لا يزال في سن الـ27، ما يعني أن أمامه سنوات عديدة لمواصلة إضافة المزيد من الألقاب إلى خزائنه، خاصة مع استمراره في المنافسة على أعلى المستويات الأوروبية.

بأرقامه، ألقابه، وتأثيره داخل الملعب، لم يعد أشرف حكيمي مجرد نجم مغربي أو إفريقي، بل أصبح أحد أبرز اللاعبين في كرة القدم العالمية، واسمًا حاضرًا بقوة في أي نقاش يتعلق بأفضل ظهير أيمن في العالم.





