رئيس بلدية مرجعيون لـ"الجديد": الخبز والمواد الغذائية متوافرة حتى الآن لكننا قد نواجه أزمة محروقات خلال الأيام المقبلة
رئيس بلدية مرجعيون لـ"الجديد": الطريق المؤدية من مرجعيون إلى الخردلي ما زالت مفتوحة لكن المرور عبرها ينطوي على مخاطر كبيرة
قاليباف: لن نقبل بأي اتفاق حتى نضمن حقوق الإيرانيين
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي بمسيّرة انقضاضيّة
أشرف حكيمي أفضل ظهير في العالم دون منازع

2026-05-31 | 04:11
واصل النجم المغربي أشرف حكيمي كتابة التاريخ

واصل النجم المغربي أشرف حكيمي كتابة التاريخ في كرة القدم العالمية، بعدما رفع رصيده إلى 19 لقبًا في مسيرته الاحترافية عقب تتويجه بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية مع باريس سان جيرمان، ليصبح أكثر لاعب إفريقي تتويجًا بالألقاب في التاريخ.
وتجاوز حكيمي أسطورتين من القارة السمراء، هما الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه، اللذان يمتلك كل منهما 18 لقبًا في مسيرتهما الكروية.
وحصد حكيمي 5 ألقاب في الدوري الفرنسي و3 في دوري أبطال أوروبا و3 كؤوس سوبر فرنسي ولقبين لكأس فرنسا ولقب لمرة واحدة في كأس أمم إفريقيا والدوري الإيطالي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الألماني وكأس السوبر الإسباني.
كما سبق للنجم المغربي أن تُوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي، ليعزز مكانته كواحد من أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم القارة الإفريقية في العصر الحديث.
والمثير أن حكيمي لا يزال في سن الـ27، ما يعني أن أمامه سنوات عديدة لمواصلة إضافة المزيد من الألقاب إلى خزائنه، خاصة مع استمراره في المنافسة على أعلى المستويات الأوروبية.
بأرقامه، ألقابه، وتأثيره داخل الملعب، لم يعد أشرف حكيمي مجرد نجم مغربي أو إفريقي، بل أصبح أحد أبرز اللاعبين في كرة القدم العالمية، واسمًا حاضرًا بقوة في أي نقاش يتعلق بأفضل ظهير أيمن في العالم.


