فيديو - زوجة سافونوف ترفع علم روسيا على طريقتها

رغم حظر رفع الأعلام الروسية في نهائي دوري أبطال أوروبا
، نجحت زوجة حارس باريس سان جيرمان
ماتفي سافونوف في إيجاد طريقة خاصة لدعم زوجها خلال المواجهة التاريخية أمام أرسنال
.
وظهرت مارينا كوندراتيوك، زوجة الحارس الروسي، وهي تحمل علمًا صُمم خصيصًا لدعم سافونوف بعد القيود المفروضة على الأعلام الروسية في المدرجات، لتلفت الأنظار خلال واحدة من أكبر مباريات الموسم.
داخل الملعب، عاش سافونوف ليلة تاريخية بعدما ساهم في تتويج باريس سان جيرمان
واحتفاظه بلقب دوري
أبطال أوروبا
عقب الفوز على أرسنال بركلات الترجيح، في مباراة انتهت (1-1) وشهدت إهدار الغانرز لركلة جزاء حاسمة وضياع حلم التتويج الأوروبي
الأول في تاريخ النادي.
الحارس الروسي كان قد تصدر العناوين أيضًا قبل النهائي بسبب الجدل الذي أثارته الممثلة الروسية ماري روك، بعدما وجهت له رسائل علنية طريفة مرتبطة بعدد التصديات التي سيقوم بها في المباراة، قبل أن ترد زوجته بسخرية ويصبح الموضوع حديث مواقع التواصل.