مدافع مانشستر سيتي ينفي خيانة شريكته مايا
2026-06-01 | 00:30
خرج البرتغالي روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي، عن صمته للرد على الشائعات التي ربطت انفصاله عن مقدمة البرامج البريطانية مايا جاما بمزاعم الخيانة، مؤكدًا أنّ ما جرى تداوله تجاوز حدود حياته الخاصة، ودفعه إلى توضيح موقفه علنًا.
ونشر دياز بيانًا عبر خاصية القصص على إنستغرام، قال فيه إن الأمر بلغ حدًّا جعله يتدخل بعدما سأله جدّه البالغ 85 عامًا عمّا إذا كان قد خان شريكته السابقة، بعدما شاهد الأمر يتكرر في الأخبار.
وأكد اللاعب أن علاقته بمايا جاما قامت دائمًا على الاحترام المتبادل، مشددًا على أنه لم يخنها ولم تكن لديه أي نية أو رغبة في ذلك. 
وأوضح دياز أنّ أسباب الانفصال تبقى شأنًا خاصًا بين الطرفين، وأنهما تعاملا مع الأمر بنضج واحترام، منتقدًا في الوقت نفسه تحويل حياته الشخصية إلى مادة للإثارة وجذب النقرات، كما دعا إلى احترامه واحترام مايا، مؤكدًا أن انتهاء العلاقة لا يعني بالضرورة أن أحد الطرفين خان الآخر. 





