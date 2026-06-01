مدافع مانشستر سيتي ينفي خيانة شريكته مايا

خرج ، مدافع ، عن صمته للرد على الشائعات التي ربطت انفصاله عن مقدمة البرامج مايا بمزاعم الخيانة، مؤكدًا أنّ ما جرى تداوله تجاوز حدود حياته الخاصة، ودفعه إلى توضيح موقفه علنًا.

ونشر دياز بيانًا عبر خاصية القصص على ، قال فيه إن الأمر بلغ حدًّا جعله يتدخل بعدما سأله جدّه البالغ 85 عامًا عمّا إذا كان قد خان شريكته السابقة، بعدما شاهد الأمر يتكرر في .

وأكد اللاعب أن علاقته بمايا جاما قامت دائمًا على الاحترام المتبادل، مشددًا على أنه لم يخنها ولم تكن لديه أي نية أو رغبة في ذلك.

وأوضح دياز أنّ أسباب الانفصال تبقى شأنًا خاصًا بين الطرفين، وأنهما تعاملا مع الأمر بنضج واحترام، منتقدًا في الوقت نفسه تحويل حياته الشخصية إلى مادة للإثارة وجذب النقرات، كما دعا إلى احترامه واحترام مايا، مؤكدًا أن انتهاء العلاقة لا يعني بالضرورة أن أحد الطرفين خان الآخر.












