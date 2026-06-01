الخارجية الكويتية: استمرار الاعتداءات الإيرانية وتكرارها يقوض جهود خفض التوتر
مراسل الجديد: غارة العدوسية - البراك (قضاء صيدا)
مراسل الجديد: غارة على بلدة المروانية قضاء صيدا
منح فرناندو مورينتس ميدالية كاستيا لا مانتشا الذهبية لعام 2026

كرة القدم

2026-06-01 | 00:21
منح فرناندو مورينتس ميدالية كاستيا لا مانتشا الذهبية لعام 2026

تُعد هذه الميدالية أرفع وسام رسمي يمنحه إقليم كاستيا

شهد مسرح خوسيه لويس بيراليس في مدينة كوينكا تتويج النجم الإسباني السابق فرناندو مورينتس والصحفية الرياضية سارا كاربونيرو بميدالية كاستيا لا مانتشا الذهبية لعام 2026. 
وتُعد هذه الميدالية أرفع وسام رسمي يمنحه إقليم كاستيا لا مانتشا، وقد شمل الحفل هذا العام توزيع 36 تكريمًا لشخصيات ومؤسسات بارزة.
وجاء تتويج مورينتس بهذا الوسام الرفيع تقديرًا لمسيرته الكروية الحافلة وارتباطه الوثيق ببلدة سونسكا في طليطلة التي نشأ فيها. 
وأعرب المهاجم السابق لنادي ريال مدريد والمنتخب الإسباني عن امتنانه العميق، مؤكدًا أن كاستيا لا مانتشا أسهمت بشكل أساسي في تكوينه الشخصي والرياضي. 
وأوضح مورينتس أنه استلهم من هذه المنطقة قيم الجهد والتضحية والعمل الجماعي، مشددًا على أن النجاح الحقيقي يتجاوز مجرد تحقيق الانتصارات ليمتد إلى تحلي الإنسان بالنزاهة والأخلاق في جميع الأوقات.
من جانبها، نالت الإعلامية سارا كاربونيرو، الزوجة السابقة لايكر كاسياس، نجم ريال مدريد وإسبانيا، التكريم احتفاءً بمسيرتها المهنية المتميزة وتمسكها بجذورها في كورال دي ألماغير بطليطلة. 


