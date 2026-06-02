إزالة تمثال ليونيل ميسي في الهند

أزالت السلطات في مدينة كلكتا الهندية تمثالًا ضخمًا للنجم من منطقة لايك تاون، بعد أشهر قليلة على نصبه تكريمًا لقائد منتخب الأرجنتين وبطل 2022، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بسلامة واستقراره.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أنّ التمثال، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 70 قدمًا، أُنزل من موقعه بعدما تبيّن أنه غير مستقر إنشائيًا عقب عواصف ورياح شهدتها المنطقة مؤخرًا.

وكانت شكاوى قد ظهرت بعد ملاحظة تمايل التمثال مع الرياح، ما دفع الجهات المعنية إلى التعامل معه كخطر محتمل على السلامة العامة.

وبحسب إنديان إكسبرس، بدأ العمل على تفكيك التمثال ونقله بعد قرار من دائرة الأشغال العامة، وأوضحت التقارير أن الخطوة لا تعني إزالة التمثال نهائيًا، بل تأتي ضمن خطة لإعادة تثبيته في موقع أكثر أمانًا وملاءمة.

وكان التمثال قد نُصب خلال زيارة إلى الهند في الأول - ديسمبر 2025، ضمن جولة شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وعكست الشعبية الواسعة التي يحظى بها النجم الأرجنتيني.





