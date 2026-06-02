تشافي حوّل مقعدا منعزلا في نهائي دوري أبطال أوروبا إلى تجربة فريدة

تشافي حوّل مقعدا منعزلا في نهائي دوري أبطال أوروبا إلى تجربة فريدة
كرة القدم

2026-06-02 | 01:22
تشافي حوّل مقعدا منعزلا في نهائي دوري أبطال أوروبا إلى تجربة فريدة

على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا 2026

في لقطة دعائية خطفت الأنظار على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا 2026، ظهر الإسباني تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة السابق، إلى جانب مشجع جلس في أحد أكثر المقاعد عزلة داخل ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. 
جاءت المفاجأة ضمن تفعيل نظمته شركة Heineken تحت عنوان Fans Have More Friends، حيث بدأت القصة عندما فاز المشجع فورست روبنسون بمسابقة لمتابعة النهائي منفردًا من مقعد مرتفع ومنعزل في المدرجات، وسرعان ما تحولت التجربة إلى لحظة غير متوقعة بظهور تشافي إلى جانبه. 
وكشفت الشركة أن الفكرة قامت على اختيار مقعد منفرد داخل الملعب، ثم تحويله إلى مساحة مشتركة عبر مقعد ثانٍ مخفي ظهر خصيصًا مع وصول النجم الإسباني. 
وتناولت المصادر الرياضية القصة باعتبارها تجربة دعائية حقيقية ومخططة لا صدفة عفوية، مشيرة إلى أن روبنسون سافر لمدة 24 ساعة لحضور النهائي، ليجد نفسه يتابع جزءًا من الأمسية مع تشافي، الفائز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات.
وبعد ظهورهما سويًا في المدرجات، انتقل تشافي والمشجع إلى مساحة الضيافة الخاصة بالشركة لمتابعة أجواء المباراة النهائية. 


