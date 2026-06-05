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الفيفا يبدّل مشهد ما قبل المباريات

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الفيفا يبدّل مشهد ما قبل المباريات
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كرة القدم

2026-06-05 | 01:28
الفيفا يبدّل مشهد ما قبل المباريات

أقرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم مراسم جديدة لما قبل مباريات كأس العالم

أقرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم مراسم جديدة لما قبل مباريات كأس العالم 2026، تقضي باصطفاف جميع اللاعبين الموجودين في قائمة المباراة حول دائرة منتصف الملعب قبل عزف النشيدين الوطنيين.
وبحسب ما كشفته صحيفة ذا أثلتيك عبر الصحفي دان شيلدون، لن تقتصر المراسم الجديدة على اللاعبين الأساسيين فقط، بل ستشمل أيضًا البدلاء، الذين سيظهرون على أرض الملعب ضمن الاصطفاف الرسمي قبل انطلاق المباراة.
وتتضمن الخطة كذلك دخول اللاعبين عبر قوس مخصص قريب من النفق المؤدي إلى أرضية الملعب، إلى جانب استخدام لافتات كبيرة تحمل أعلام الدولتين المتنافستين، في محاولة لمنح لحظات ما قبل البداية طابعًا بصريًا وتنظيميًا أكثر حضورًا.
ويأتي هذا التعديل ضمن سلسلة تغييرات تنظيمية يعمل فيفا على تطبيقها في مونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة. 
ومن شأن المراسم الجديدة أن تمنح جميع عناصر قائمة المباراة حضورًا رسميًا أمام الجماهير قبل صافرة البداية، بدل الاكتفاء بالظهور التقليدي للاعبين الأساسيين فقط.




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