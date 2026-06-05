إنفانتينو متهم بخرق مبدأ الحياد السياسي

شكوى رسمية قُدّمت إلى لجنة الأخلاقيات في الفيفا

دخل رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، دائرة الجدل مجددًا، بعدما أعلن النرويجي دعمه شكوى رسمية قُدّمت إلى لجنة الأخلاقيات في الفيفا، على خلفية اتهامات بخرق مبدأ الحياد السياسي داخل المؤسّسة الكروية الدولية.

وتتعلق الشكوى، التي قدّمتها منظمة FairSquare الحقوقية، بمنح فيفا أوّل جائزة سلام في تاريخه للرئيس الأميركي خلال مراسم قرعة 2026، وهو ما اعتبرته المنظمة خطوة ذات طابع سياسي لا تنسجم مع قواعد الحياد التي يفترض أن يلتزم بها .

وأكدت رئيسة الاتحاد النرويجي، ليز كلافينيس، أنّ الاتحاد أرسل رسالة دعم للشكوى، مطالبةً بأن تنظر لجنة الأخلاقيات فيما إذا كان إنفانتينو وفيفا قد خالفا القواعد الداخلية المتعلقة بالحياد السياسي.

كما دعت كلافينيس سابقًا إلى إلغاء جائزة السلام التابعة لفيفا، معتبرة أنّ مثل هذه الجوائز يجب أن تبقى خارج نطاق عمل المؤسّسة الكروية.

ولم يصدر حتى الآن قرار من لجنة الأخلاقيات بشأن الشكوى، ما يجعل الملف في مرحلة الاتهام والمراجعة، من دون أي إدانة رسمية بحق إنفانتينو أو فيفا.







