فيديو - إسبانيا تسحق إنجلترا وتخلط أوراق الطريق إلى المونديال

¿Creéis que ha sido por el caño?

¿Porque abría el marcador con un derechazo?

¿O porque estaba en su casa?



🫨 Nosotras sólo sabemos que ha reventado la escala de Richter...#FIFAWWC | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/ACzj7qxMPH — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) June 5, 2026

وجّه منتخب للسيدات ضربة قوية لطموحات إنجلترا في التأهل المباشر إلى 2027، بعدما حقق فوزًا عريضًا (4-0) على ملعب إستادي مايوركا سون مويش، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة.وافتتحت باتري غيخارو التسجيل في الدقيقة 19، قبل أن تضاعف أليكسيا بوتياس النتيجة في الدقيقة 37.وعادت بوتياس نفسها لتسجل الهدف الثالث في الدقيقة 55، فيما اختتمت كلوديا بينا الرباعية في الدقيقة 78، لتمنح إسبانيا انتصارًا وضعها في صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الأول بفارق الأهداف.وتحمل الخسارة وقعًا ثقيلًا على إنجلترا، إذ كانت بحاجة إلى تجنب الهزيمة لضمان التأهل المباشر، لكنها خرجت بأكبر خسارة لها تحت قيادة المدربة سارينا ويغمان، وباتت مطالبة بالفوز على في الجولة ، مع انتظار تعثر إسبانيا أمام آيسلندا.وبهذا الانتصار، قلبت إسبانيا المشهد في سباق الصدارة، وأصبحت الأقرب لخطف بطاقة التأهل المباشر، بينما يقترب المنتخب الإنجليزي من طريق الملحق إذا لم تخدمه حسابات الجولة الأخيرة.