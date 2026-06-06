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فيديو - إسبانيا تسحق إنجلترا وتخلط أوراق الطريق إلى المونديال

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فيديو - إسبانيا تسحق إنجلترا وتخلط أوراق الطريق إلى المونديال
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كرة القدم

2026-06-06 | 03:04
فيديو - إسبانيا تسحق إنجلترا وتخلط أوراق الطريق إلى المونديال

وجّه منتخب إسبانيا للسيدات ضربة قوية لطموحات إنجلترا

وجّه منتخب إسبانيا للسيدات ضربة قوية لطموحات إنجلترا في التأهل المباشر إلى كأس العالم 2027، بعدما حقق فوزًا عريضًا (4-0) على ملعب إستادي مايوركا سون مويش، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة.
وافتتحت باتري غيخارو التسجيل في الدقيقة 19، قبل أن تضاعف أليكسيا بوتياس النتيجة في الدقيقة 37. 
وعادت بوتياس نفسها لتسجل الهدف الثالث في الدقيقة 55، فيما اختتمت كلوديا بينا الرباعية في الدقيقة 78، لتمنح إسبانيا انتصارًا وضعها في صدارة المجموعة الثالثة من المستوى الأول بفارق الأهداف.
وتحمل الخسارة وقعًا ثقيلًا على إنجلترا، إذ كانت بحاجة إلى تجنب الهزيمة لضمان التأهل المباشر، لكنها خرجت بأكبر خسارة لها تحت قيادة المدربة سارينا ويغمان، وباتت مطالبة بالفوز على أوكرانيا في الجولة الأخيرة، مع انتظار تعثر إسبانيا أمام آيسلندا.
وبهذا الانتصار، قلبت إسبانيا المشهد في سباق الصدارة، وأصبحت الأقرب لخطف بطاقة التأهل المباشر، بينما يقترب المنتخب الإنجليزي من طريق الملحق إذا لم تخدمه حسابات الجولة الأخيرة.



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