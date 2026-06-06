يامال يُتوَّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني

دخل لامين يامال فصلًا جديدًا في مسيرته الصاعدة

دخل لامين يامال فصلًا جديدًا في مسيرته الصاعدة، بعدما أصبح أول لاعب كرة قدم كتالوني يُتوَّج بجائزة أفضل لاعب في ، في إنجاز يضيف بعدًا محليًا خاصًا إلى موسم استثنائي لنجم الشاب.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، يوم 5 حزيران - 2026، فوز يامال بجائزة لاعب الموسم، بعد دوره البارز في قيادة برشلونة للاحتفاظ بلقب "لا ليغا"، متفوقًا على أسماء بارزة، من بينها .

وأنهى الإسباني الموسم بـ16 هدفًا و11 تمريرة حاسمة في الدوري، ليكون الأكثر صناعةً للأهداف في المسابقة، كما أصبح أول لاعب ينال جائزة لاعب الشهر 3 مرات خلال موسم واحد.

ويمثّل التتويج محطة لافتة في مسيرة لاعب لم يتجاوز 18 عامًا، بعدما تحوّل خلال فترة قصيرة إلى أحد أهم عناصر مشروع برشلونة تحت قيادة هانزي ، الذي تُوّج بدوره بجائزة أفضل في الموسم.

ورغم غيابه عن الجولات بسبب الإصابة، بقي تأثير يامال حاضرًا في سباق اللقب، قبل أن ينتقل تركيزه إلى المشاركة المرتقبة مع منتخب في 2026.







