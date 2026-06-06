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يامال يُتوَّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني

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يامال يُتوَّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني
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كرة القدم

2026-06-06 | 03:05
يامال يُتوَّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني

دخل لامين يامال فصلًا جديدًا في مسيرته الصاعدة

دخل لامين يامال فصلًا جديدًا في مسيرته الصاعدة، بعدما أصبح أول لاعب كرة قدم كتالوني يُتوَّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني، في إنجاز يضيف بعدًا محليًا خاصًا إلى موسم استثنائي لنجم برشلونة الشاب.
وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، يوم 5 حزيران - يونيو 2026، فوز يامال بجائزة لاعب الموسم، بعد دوره البارز في قيادة برشلونة للاحتفاظ بلقب "لا ليغا"، متفوقًا على أسماء بارزة، من بينها كيليان مبابي
وأنهى الجناح الإسباني الموسم بـ16 هدفًا و11 تمريرة حاسمة في الدوري، ليكون الأكثر صناعةً للأهداف في المسابقة، كما أصبح أول لاعب ينال جائزة لاعب الشهر 3 مرات خلال موسم واحد.
ويمثّل التتويج محطة لافتة في مسيرة لاعب لم يتجاوز 18 عامًا، بعدما تحوّل خلال فترة قصيرة إلى أحد أهم عناصر مشروع برشلونة تحت قيادة هانزي فليك، الذي تُوّج بدوره بجائزة أفضل مدرب في الموسم. 
ورغم غيابه عن الجولات الأخيرة بسبب الإصابة، بقي تأثير يامال حاضرًا في سباق اللقب، قبل أن ينتقل تركيزه إلى المشاركة المرتقبة مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026.



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لامين يامال

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