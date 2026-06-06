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مونديال عائلي يرافق المونديال الكروي

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مونديال عائلي يرافق المونديال الكروي
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كرة القدم

2026-06-06 | 03:08
مونديال عائلي يرافق المونديال الكروي

تستعد كأس العالم لكتابة فصل لافت من حكايات العائلات الكروية

تستعد كأس العالم 2026 لكتابة فصل لافت من حكايات العائلات الكروية، مع احتمال ظهور أكثر من شقيق في البطولة بقميصين مختلفين، في مشهد يعكس كيف تقود الجذور العائلية ومسارات اللاعبين أحيانًا إلى اختيارات دولية متباينة.
القصة برزت مجددًا بعد مباراة فرنسا وكوت ديفوار الودية في نانت، التي انتهت بفوز كوت ديفوار (2-1)، وهو الأول لها تاريخيًا على فرنسا. 
تقدّم المنتخب الفرنسي عبر ريان شرقي، قبل أن يقلب "الأفيال" النتيجة في الشوط الثاني بهدف غيلا دوي، ثم هدف الفوز المتأخر عن طريق أماد ديالو. 
وكان لافتًا أن غيلا دوي، لاعب كوت ديفوار، هو الشقيق الأكبر لديزيريه دوي، لاعب منتخب فرنسا، ما منح المواجهة بعدًا عائليًا إضافيًا قبل المونديال. 
ولا تبدو هذه الحالة وحيدة، إذ يبرز أيضًا الشقيقان نيكو وإينياكي ويليامز، نيكو يدافع عن ألوان إسبانيا، بينما اختار إينياكي تمثيل غانا بعد أن سبق له الظهور مع إسبانيا وديًا عام 2016، قبل تغيير مساره الدولي في 2022. 
كما تبرز عائلة سوتار كإحدى القصص اللافتة، إذ يدافع جون سوتار عن قميص اسكتلندا، بينما يمثل شقيقه هاري سوتار منتخب أستراليا.
وبين فرنسا وكوت ديفوار، وإسبانيا وغانا، واسكتلندا وأستراليا، تبدو نسخة 2026 مرشحة لأن تحمل عنوانًا غير تقليدي: مونديال الأشقاء الذين تجمعهم العائلة وتفرّقهم الرايات.



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