مونديال عائلي يرافق المونديال الكروي

تستعد لكتابة فصل لافت من حكايات العائلات الكروية

تستعد 2026 لكتابة فصل لافت من حكايات العائلات الكروية، مع احتمال ظهور أكثر من شقيق في البطولة بقميصين مختلفين، في يعكس كيف تقود الجذور العائلية ومسارات اللاعبين أحيانًا إلى اختيارات دولية متباينة.

القصة برزت مجددًا بعد مباراة وكوت ديفوار الودية في نانت، التي انتهت بفوز كوت ديفوار (2-1)، وهو الأول لها تاريخيًا على فرنسا.

تقدّم المنتخب الفرنسي عبر شرقي، قبل أن يقلب "الأفيال" النتيجة في الشوط الثاني بهدف غيلا دوي، ثم هدف الفوز المتأخر عن طريق أماد ديالو.

وكان لافتًا أن غيلا دوي، لاعب كوت ديفوار، هو الشقيق الأكبر لديزيريه دوي، لاعب منتخب فرنسا، ما منح المواجهة بعدًا عائليًا إضافيًا قبل المونديال.

ولا تبدو هذه الحالة وحيدة، إذ يبرز أيضًا الشقيقان نيكو وإينياكي ويليامز، نيكو يدافع عن ألوان ، بينما اختار إينياكي تمثيل غانا بعد أن سبق له الظهور مع إسبانيا وديًا عام 2016، قبل تغيير مساره الدولي في 2022.

كما تبرز عائلة سوتار كإحدى القصص اللافتة، إذ يدافع جون سوتار عن قميص اسكتلندا، بينما يمثل شقيقه سوتار منتخب .

وبين فرنسا وكوت ديفوار، وإسبانيا وغانا، واسكتلندا وأستراليا، تبدو نسخة 2026 مرشحة لأن تحمل عنوانًا غير تقليدي: مونديال الأشقاء الذين تجمعهم العائلة وتفرّقهم الرايات.







