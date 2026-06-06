برشلونة يخسر… رغم التتويج

رغم خروج الفريق من موسم ناجح

سجّلت القيمة السوقية لتشكيلة تراجعًا لافتًا في التحديث الأخير لموقع ترانسفير ماركت، رغم خروج الفريق من موسم ناجح تُوّج خلاله بلقب وكأس السوبر الإسباني تحت قيادة الألماني هانزي .

وبحسب التحديثات المنشورة يوم أمس الجمعة، انخفضت القيمة الإجمالية لقائمة برشلونة بنحو 14.1 مليون ، في مفارقة لافتة لفريق أنهى موسمه محليًا بصورة قوية.

وجاء التراجع ضمن موجة أوسع من الانخفاضات التي طالت عددًا من لاعبي الدوري الإسباني مع نهاية موسم 2025-2026، وليس كحالة معزولة تخص النادي الكتالوني وحده.

وشهدت قائمة برشلونة ارتفاع قيمة 3 لاعبين مقابل تراجع 9 آخرين، وكان البرازيلي رافينيا والهولندي فرينكي دي يونغ من أبرز الأسماء المتضررة، بعدما انخفضت قيمة كل منهما السوقية بمقدار 10 ملايين، لتصل إلى 70 مليونًا للبرازيلي و35 مليونًا للهولندي. في المقابل، ارتفعت قيمة جيرارد مارتن، وإريك غارسيا، والحارس جوان غارسيا، وفق الأرقام المحدثة.







