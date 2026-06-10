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أتلتيكو مدريد يحرج الجار اللدود ريال مدريد

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أتلتيكو مدريد يحرج الجار اللدود ريال مدريد
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كرة القدم

2026-06-10 | 01:13
أتلتيكو مدريد يحرج الجار اللدود ريال مدريد

تحوّل عرض ريال مدريد للتعاقد مع ألفاريز إلى مادة ساخرة

تحوّل عرض ريال مدريد للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى مادة ساخرة في العاصمة الإسبانية، بعدما أعلن النادي في بيان رسمي تقدّمه بعرض قيمته 150 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد للحصول على للاعب.
وأوضح ريال مدريد في بيانه أنّ مجلس إدارته عقد اجتماعًا قبل تقديم العرض، مشيرًا إلى أن أتلتيكو مدريد درس العرض ورفضه، مع التمسك بالشرط الجزائي في عقد ألفاريز.
لكن رد أتلتيكو جاء سريعًا ولافتًا عبر حسابه الرسمي على منصّة "إكس"، حيث اقتبس بيان ريال مدريد مرفقًا سلسلة من رموز الضحك، قبل أن ينشر بيانًا رسميًا ساخرًا بعنوان توضيحات على بيان "جيراننا في ريال مدريد".
وفي بيانه، نفى أتلتيكو أنّه درس أو قيّم أي عرض من أجل جوليان، وسخر من صيغة ريال مدريد بشأن العلاقات الجيّدة بين الناديين، قائلًا إنّ ريال مدريد خلط بين "اللباقة" و"الشكر"، مضيفًا "لا نشكركم على شيء".
كما اختتم أتلتيكو بيانه برسالة تهكمية طالب فيها ريال مدريد بالتوقف عن "سرقة" لاعبي أكاديميته، لتتحوّل محاولة النادي الملكي لضم ألفاريز إلى فصل جديد من السجال الساخن بين قطبي مدريد.



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