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فيديو - رأسية من نوع آخر في احتفالات المكسيك

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فيديو - رأسية من نوع آخر في احتفالات المكسيك
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كرة القدم

2026-06-25 | 18:51
فيديو - رأسية من نوع آخر في احتفالات المكسيك

قرّب رأسه من ماكينة إعداد حلوى القطن، لتلتف الخيوط حول شعره

واصلت جماهير المكسيك خطف الأضواء في كأس العالم، بعد تأهل منتخب بلادها إلى الدور الثاني عقب فوزه على تشيكيا (3-0)، في ختام منافسات المجموعة الأولى، لينهي دور المجموعات في المركز الأوّل وبالعلامة الكاملة.
وبينما امتدت الاحتفالات خارج الملعب، برز مشهد طريف لمشجع مكسيكي اختار طريقة غير مألوفة للاحتفال بالتأهل، بعدما قرّب رأسه من ماكينة إعداد حلوى القطن، لتلتف الخيوط حول شعره وتحوّل اللقطة إلى واحدة من أطرف مشاهد الاحتفالات المرافقة للمباراة.
وجاءت اللقطة في أجواء احتفالية واسعة عاشتها الجماهير المكسيكية عقب ضمان العبور إلى الأدوار الإقصائية، خصوصًا أن المنتخب أنهى دور المجموعات من دون خسارة أو تعادل، وبسجل دفاعي مثالي، ما عزز حالة الحماس حول مشواره في البطولة.
ويستعد منتخب أصحاب الأرض الآن لمرحلة خروج المغلوب، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لمواصلة النتائج الإيجابية، بعد بداية مثالية منحت المكسيك دفعة قوية في البطولة، داخل الملعب وخارجه.
 

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