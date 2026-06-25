فيديو - رأسية من نوع آخر في احتفالات المكسيك

قرّب رأسه من ماكينة إعداد حلوى القطن، لتلتف الخيوط حول شعره

واصلت جماهير خطف الأضواء في ، بعد تأهل منتخب بلادها إلى الدور الثاني عقب فوزه على تشيكيا (3-0)، في ختام منافسات ، لينهي دور في المركز الأوّل وبالعلامة الكاملة.

وبينما امتدت الاحتفالات خارج الملعب، برز لمشجع مكسيكي اختار طريقة غير مألوفة للاحتفال بالتأهل، بعدما قرّب رأسه من ماكينة إعداد حلوى القطن، لتلتف الخيوط حول شعره وتحوّل اللقطة إلى واحدة من أطرف مشاهد الاحتفالات المرافقة للمباراة.

وجاءت اللقطة في أجواء احتفالية عاشتها الجماهير المكسيكية عقب ضمان العبور إلى الأدوار الإقصائية، خصوصًا أن المنتخب أنهى دور المجموعات من دون خسارة أو تعادل، وبسجل دفاعي مثالي، ما عزز الحماس حول مشواره في البطولة.

ويستعد منتخب أصحاب الآن لمرحلة خروج المغلوب، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لمواصلة النتائج الإيجابية، بعد بداية مثالية منحت المكسيك دفعة قوية في البطولة، داخل الملعب وخارجه.