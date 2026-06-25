فيديو – لامين يامال يخطف الأضواء بحزام المصارعة قبل رحلة إسبانيا

خطف لامين يامال جانبًا من الاهتمام بلقطة طريفة مع أحد المشجعين

غادرت بعثة المنتخب الإسباني باتجاه مدينة غوادالاخارا المكسيكية، استعدادًا لمواجهة أوروغواي يوم السبت، ضمن الجولة من دور في .

وتأتي المباراة وسط ترقّب كبير، إذ يسعى المنتخب الإسباني إلى إنهاء هذا الدور بأفضل صورة ممكنة، بعد بداية متعثّرة أمام الرأس الأخضر، ثم فوز عريض على (4-0)

وقبل صعود اللاعبين إلى الحافلة، خطف لامين يامال جانبًا من الاهتمام بلقطة طريفة مع أحد المشجعين، الذي قدّم له حزام بطولة المصارعة الحرة.

وتسلّم نجم الشاب الهدية بابتسامة، في عفوي أضاف أجواء خفيفة إلى لحظات مغادرة المنتخب، قبل أن ينتقل التركيز بالكامل إلى المواجهة المقبلة أمام أوروغواي.

وتحظى تحركات يامال بمتابعة لافتة خلال البطولة، نظرًا لمكانته كأحد أبرز الوجوه الشابة في المنتخب الإسباني، وحضوره الجماهيري الكبير أينما تنقّل مع بعثة "لا روخا".

أما إسبانيا، فتدخل اللقاء الأخير في المجموعة وهي تبحث عن تأكيد جاهزيتها قبل الأدوار الحاسمة، في حال حسمت بطاقة العبور إلى الدور التالي.