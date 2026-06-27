رحيل مفجع يخطف موهبة فنزويلية شابة

وفاة اللاعب الشاب ييمفرت بيروتيران عن عمر 18 عامًا



خيّم الحزن على الفنزويلية بعد وفاة اللاعب الشاب ييمفرت بيروتيران عن عمر 18 عامًا، إثر الزلازل التي ضربت فنزويلا وخلّفت أضرارًا كبيرة في عدد من المناطق.

وكان قد عُثر على جثمان اللاعب بين الأنقاض في منطقة لا غوايرا، بعد بقائه مفقودًا لنحو يومين عقب انهيار المبنى الذي كان بداخله.

وكان بيروتيران يُعدّ من المواهب الواعدة في الفنزويلية، بعدما مثّل منتخب بلاده في الفئات العمرية، وشارك مع منتخب تحت 17 عامًا في بطولة أميركا الجنوبية وكأس للناشئين، كما ارتبط اسمه بنادي يونيفرسيداد سنترال دي فنزويلا.

ورحيله المبكر شكّل صدمة كبيرة داخل الوسط الرياضي في فنزويلا، خصوصًا أنّ اللاعب كان في بداية مسيرته ويحمل آمالًا كبيرة لمستقبل واعد.