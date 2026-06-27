الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

رحيل مفجع يخطف موهبة فنزويلية شابة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رحيل مفجع يخطف موهبة فنزويلية شابة
A-
A+

كرة القدم

2026-06-26 | 21:07
رحيل مفجع يخطف موهبة فنزويلية شابة

وفاة اللاعب الشاب ييمفرت بيروتيران عن عمر 18 عامًا


خيّم الحزن على كرة القدم الفنزويلية بعد وفاة اللاعب الشاب ييمفرت بيروتيران عن عمر 18 عامًا، إثر الزلازل التي ضربت فنزويلا وخلّفت أضرارًا كبيرة في عدد من المناطق. 
وكان قد عُثر على جثمان اللاعب بين الأنقاض في منطقة لا غوايرا، بعد بقائه مفقودًا لنحو يومين عقب انهيار المبنى الذي كان بداخله.
وكان بيروتيران يُعدّ من المواهب الواعدة في الكرة الفنزويلية، بعدما مثّل منتخب بلاده في الفئات العمرية، وشارك مع منتخب تحت 17 عامًا في بطولة أميركا الجنوبية وكأس العالم للناشئين، كما ارتبط اسمه بنادي يونيفرسيداد سنترال دي فنزويلا. 
ورحيله المبكر شكّل صدمة كبيرة داخل الوسط الرياضي في فنزويلا، خصوصًا أنّ اللاعب كان في بداية مسيرته ويحمل آمالًا كبيرة لمستقبل واعد.

مقالات ذات صلة

رحيل مفجع يهزّ كرة القدم المكسيكية
2026-06-13

رحيل مفجع يهزّ كرة القدم المكسيكية

برشلونة يخطف موهبة جيرونا قبل الريال والسيتي
2026-06-03

برشلونة يخطف موهبة جيرونا قبل الريال والسيتي

انهيار والدة إجه إيرتم في جنازتها يخطف الأنظار ويزيد من صدمة رحيلها المفاجئ
2026-06-17

انهيار والدة إجه إيرتم في جنازتها يخطف الأنظار ويزيد من صدمة رحيلها المفاجئ

جيلبرتو مورا يتصدر قائمة أصغر المواهب الشابة في كأس العالم 2026
2026-06-04

جيلبرتو مورا يتصدر قائمة أصغر المواهب الشابة في كأس العالم 2026

رحيل مفجع يخطف موهبة فنزويلية شابة

رياضة

كرة القدم

ييمفرت بيروتيران

فنزويلا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شمايكل يفتح الجدل حول كرة المونديال

اقرأ ايضا في كرة القدم

شمايكل يفتح الجدل حول كرة المونديال
19:45

شمايكل يفتح الجدل حول كرة المونديال

قال الحارس السابق إنّ كرة النسخة الحالية مختلفة في طريقة تصنيعها

19:45

شمايكل يفتح الجدل حول كرة المونديال

قال الحارس السابق إنّ كرة النسخة الحالية مختلفة في طريقة تصنيعها

وجهة مفاجئة لأليكسيا بوتياس
19:42

وجهة مفاجئة لأليكسيا بوتياس

قررت أليكسيا بوتياس خوض تجربة جديدة في مسيرتها بعد رحيلها عن برشلونة

19:42

وجهة مفاجئة لأليكسيا بوتياس

قررت أليكسيا بوتياس خوض تجربة جديدة في مسيرتها بعد رحيلها عن برشلونة

ضحّى بمنزله ليُهدي جدّه رحلة إلى كأس العالم
19:28

ضحّى بمنزله ليُهدي جدّه رحلة إلى كأس العالم

أنفق عشرة آلاف جنيه إسترليني، من أجل اصطحاب جدّه في رحلة إلى كأس العالم

19:28

ضحّى بمنزله ليُهدي جدّه رحلة إلى كأس العالم

أنفق عشرة آلاف جنيه إسترليني، من أجل اصطحاب جدّه في رحلة إلى كأس العالم

اخترنا لك
شمايكل يفتح الجدل حول كرة المونديال
19:45
وجهة مفاجئة لأليكسيا بوتياس
19:42
ضحّى بمنزله ليُهدي جدّه رحلة إلى كأس العالم
19:28
فان بيرسي… مغربي؟
19:14

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026