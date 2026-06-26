شمايكل يفتح الجدل حول كرة المونديال

قال الحارس السابق إنّ كرة النسخة الحالية مختلفة في طريقة تصنيعها

فتح كاسبر شمايكل باب حول كرة ، معتبرًا أنّ الحديث عن تشابه كل الكرات "غير دقيق"، لأن كرة النسخة الحالية مختلفة في طريقة تصنيعها. وقال الحارس الدنماركي السابق إن تأتي بأربعة ألواح ومن دون خياطة، إذ جرى ربط أجزائها حراريًا، ما يؤثر، برأيه، على حركتها في .

وأوضح الحارس الدنماركي السابق أنّ اختلاف الطقس وكثافة الهواء بين الملاعب، مع تصميم الكرة، قد يقللان من مقاومة الهواء، فتبدو الكرة أسرع بجزء من الثانية وأصعب على الحراس في قراءة مسارها.

واستشهد بعدد من الأهداف التي اقترب الحراس من التصدي لها، مثل محاولة جوردان بيكفورد أمام كرواتيا، ولقطتي لوكا أمام ، وإدوارد ميندي أمام .

وختم شمايكل فكرته برسالة واضحة: "نريد رؤية الأهداف، لذلك تُصنع الكرات من أجل تسجيل الأهداف"، في إشارة إلى أنّ تصميم كرة البطولة قد يكون أحد أسباب صعوبة مهّمة حرّاس المرمى هذا المونديال.