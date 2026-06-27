فيديو - سكالوني يكسر القاعدة من أجل صحفي مخضرم

يُعدّ ماكايا ماركيز، البالغ من العمر واحدًا وتسعين عامًا، أحد أبرز رموز الصحافة الرياضية في الأرجنتين

خطف الصحفي الأرجنتيني المخضرم إنريكي ماكايا ماركيز الأضواء خلال المؤتمر الصحفي لمدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، قبل مواجهة في الجولة من دور في ، بعدما وجّه سؤالًا مباشرًا بشأن مشاركة ليونيل ميسي في المباراة.

ويُعدّ ماكايا ماركيز، البالغ من العمر واحدًا وتسعين عامًا، أحد أبرز رموز الصحافة الرياضية في الأرجنتين، إذ يغطّي النسخة الثامنة عشرة من كأس في مسيرته، بعدما بدأ رحلته مع البطولة منذ مونديال السويد عام 1958.

وخلال المؤتمر، سأل الصحفي المخضرم سكالوني عمّا إذا كان ميسي سيشارك أساسيًا أمام الأردن، ليردّ الأرجنتين بأنّه لا يكشف عادةً مثل هذه التفاصيل قبل المباريات، لكنه سيجيب احترامًا لمسيرة ماكايا ماركيز، مؤكدًا أنّ قائد المنتخب لن يبدأ اللقاء.

ولم يتوقف المشهد عند الإجابة فقط، إذ عبّر سكالوني عن تقديره الكبير للصحفي الأرجنتيني، مؤكدًا فخره برؤيته حاضرًا في كأس العالم، قبل أن يتوجه إليه ويعانقه في لقطة لافتة.



