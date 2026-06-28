قطر تكافئ جمهورها في المونديال

مبادرة النطاق قامت بها قطر لضمان دعم جماهيري قوي لمنتخبها الوطني

كشفت تقاريرلصحافية رياضية عن مبادرة النطاق قامت بها قطر لضمان دعم جماهيري قوي لمنتخبها الوطني خلال مشاركته في منافسات ، حيث موّلت سفر عدد كبير من المشجعين لمرافقة "العنابي" في البطولة.

وأوضحت المصادر المطلعة أن هذا البرنامج المتكامل شمل تغطية تكاليف تذاكر الطيران بالكامل، الإقامة الفندقية المريحة، وتأمين تذاكر حضور المباريات.

كما حصل كل مشجع على حزمة تشجيعية متكاملة تضمنت قميص المنتخب الوطني، وشاحاً، نظارات شمسية، وعلم دولة قطر، لتعزيز الروح المعنوية في المدرجات، وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج الاستثنائي نحو 2000 مشجع.

وتزامن تفاصيل هذا البرنامج الجماهيري الداعم مع نهاية مبكرة ومخيبة للآمال لمشوار المنتخب في البطولة العالمية، حيث لم ينجح الفريق في ترك بصمة قوية أو المنافسة على التأهل، ليغادر المنافسات من دور بنقطة واحدة فقط.

وكان "العنابي" قد استهل مشواره في البطولة بتعادل إيجابي أمام منتخب سويسرا (1-1)، لكن الفريق سرعان ما تلقى خسارة قاسية أمام نظيره الكندي (0-6). وفي الجولة الثالثة والأخيرة، تعثّر المنتخب مجدداً أمام منتخب البوسنة والهرسك (1-3)، لينهي مشاركته في البطولة.