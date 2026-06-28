الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

قطر تكافئ جمهورها في المونديال

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قطر تكافئ جمهورها في المونديال
A-
A+

كرة القدم

2026-06-27 | 20:00
قطر تكافئ جمهورها في المونديال

مبادرة واسعة النطاق قامت بها قطر لضمان دعم جماهيري قوي لمنتخبها الوطني

كشفت تقاريرلصحافية رياضية عن مبادرة واسعة النطاق قامت بها قطر لضمان دعم جماهيري قوي لمنتخبها الوطني خلال مشاركته في منافسات كأس العالم، حيث موّلت سفر عدد كبير من المشجعين لمرافقة "العنابي" في البطولة.
 وأوضحت المصادر المطلعة أن هذا البرنامج المتكامل شمل تغطية تكاليف تذاكر الطيران بالكامل، الإقامة الفندقية المريحة، وتأمين تذاكر حضور المباريات.
كما حصل كل مشجع على حزمة تشجيعية متكاملة تضمنت قميص المنتخب الوطني، وشاحاً، نظارات شمسية، وعلم دولة قطر، لتعزيز الروح المعنوية في المدرجات، وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج الاستثنائي نحو 2000 مشجع.
وتزامن الكشف عن تفاصيل هذا البرنامج الجماهيري الداعم مع نهاية مبكرة ومخيبة للآمال لمشوار المنتخب القطري في البطولة العالمية، حيث لم ينجح الفريق في ترك بصمة قوية أو المنافسة على التأهل، ليغادر المنافسات من دور المجموعات بنقطة واحدة فقط. 
وكان "العنابي" قد استهل مشواره في البطولة بتعادل إيجابي أمام منتخب سويسرا (1-1)، لكن الفريق سرعان ما تلقى خسارة قاسية أمام نظيره الكندي (0-6). وفي الجولة الثالثة والأخيرة، تعثّر المنتخب مجدداً أمام منتخب البوسنة والهرسك (1-3)، لينهي مشاركته في البطولة.

مقالات ذات صلة

فيديو - جماهير البرازيل واسكتلندا معاً في أجمل لقطات المونديال
2026-06-14

فيديو - جماهير البرازيل واسكتلندا معاً في أجمل لقطات المونديال

فيفا يفرض قيودًا جديدة على جماهير المونديال
2026-06-05

فيفا يفرض قيودًا جديدة على جماهير المونديال

إنطلاق مباراة قطر والبوسنة.. شاهد مباريات المونديال عبر تطبيق TOD
2026-06-24

إنطلاق مباراة قطر والبوسنة.. شاهد مباريات المونديال عبر تطبيق TOD

فيديو - الأرجنتين تحمل "الأجواء المنزلية" إلى المونديال
20:13

فيديو - الأرجنتين تحمل "الأجواء المنزلية" إلى المونديال

قطر تكافئ جمهورها في المونديال

رياضة

كرة القدم

قطر

كأس العالم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - احتفال النرويج يصل إلى الأطفال

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - احتفال النرويج يصل إلى الأطفال
20:18

فيديو - احتفال النرويج يصل إلى الأطفال

أصبح الأطفال في النرويج يؤدّون الاحتفال الشهير في الحضانات

20:18

فيديو - احتفال النرويج يصل إلى الأطفال

أصبح الأطفال في النرويج يؤدّون الاحتفال الشهير في الحضانات

فيديو - الأرجنتين تحمل "الأجواء المنزلية" إلى المونديال
20:13

فيديو - الأرجنتين تحمل "الأجواء المنزلية" إلى المونديال

حرصت بعثة "ألبيسيليستي" على نقل جزء من تقاليد البلاد إلى مقر الإقامة، عبر شحنة كبيرة من اللحوم الأرجنتينية

20:13

فيديو - الأرجنتين تحمل "الأجواء المنزلية" إلى المونديال

حرصت بعثة "ألبيسيليستي" على نقل جزء من تقاليد البلاد إلى مقر الإقامة، عبر شحنة كبيرة من اللحوم الأرجنتينية

فيديو - هكذا التقط مصوّر السنغال صور الفوز بعد منعه من مرافقة المنتخب
20:09

فيديو - هكذا التقط مصوّر السنغال صور الفوز بعد منعه من مرافقة المنتخب

تابع المباراة عبر شاشة التلفاز، وحمل كاميرته لالتقاط لحظات فوز السنغال

20:09

فيديو - هكذا التقط مصوّر السنغال صور الفوز بعد منعه من مرافقة المنتخب

تابع المباراة عبر شاشة التلفاز، وحمل كاميرته لالتقاط لحظات فوز السنغال

اخترنا لك
فيديو - احتفال النرويج يصل إلى الأطفال
20:18
فيديو - الأرجنتين تحمل "الأجواء المنزلية" إلى المونديال
20:13
فيديو - هكذا التقط مصوّر السنغال صور الفوز بعد منعه من مرافقة المنتخب
20:09
غياب غير عادي عن مدرجات الكونغو
20:03

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026