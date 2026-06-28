غياب غير عادي عن مدرجات الكونغو

لم يحصل المشجع الشهير ميشيل كوكا مبولادينغا، المعروف "لومومبا فيا"، على تأشيرة دخول إلى الولايات المتّحدة

سيفتقد منتخب الكونغو أحد أبرز وجوهه في المدرجات خلال مباراته الحاسمة أمام أوزبكستان في ، بعدما لم يحصل المشجع الشهير ميشيل كوكا مبولادينغا، المعروف "لومومبا فيا"، على تأشيرة دخول إلى الولايات المتّحدة، حيث تُقام المواجهة في أتلانتا.

ويُعدّ مبولادينغا من أكثر مشجعي الكونغو شهرة، بعدما تحوّل إلى رمز جماهيري بفضل وقوفه ثابتًا طوال المباريات، رافعًا ذراعه بطريقة تحاكي تمثال الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا في كينشاسا.

وكان المشجع قد حضر مباراة منتخب بلاده السابقة أمام كولومبيا في غوادالاخارا، والتي خسرها “الفهود” بهدف دون رد، قبل أن تحول عراقيل التأشيرة دون انتقاله إلى لمساندة المنتخب في .

وتأتي المباراة أمام أوزبكستان بطابع مصيري للكونغو الديمقراطية، التي تحتاج إلى الفوز للحفاظ على آمالها في بلوغ دور الـ32، في مشاركتها الأولى بالمونديال منذ عام 1974، حين شاركت تحت اسم زائير.

ورغم غياب "لومومبا فيا" عن المدرجات، يأمل المنتخب الكونغولي أن يجد دعمًا كافيًا في أتلانتا، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة الحلم العالمي.