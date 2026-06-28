فيديو - المنسف يجمع الأردنيين والأرجنتينيين في كأس العالم

قدّم مشجّعون أردنيون صورة لافتة عن كرم الضيافة خلال كأس العالم
، بعدما دعوا عددًا من المشجعين الأرجنتينيين إلى تناول المنسف، الطبق التقليدي الأشهر في الأردن
، على هامش الأجواء الجماهيرية التي سبقت مواجهة المنتخبين في البطولة.
وظهر مشجعون أردنيون وهم يقدّمون المنسف لأنصار الأرجنتين في تكساس، في مشهد
حمل طابعًا إنسانيًا وثقافيًا بعيدًا عن حسابات النتيجة، وجمع جماهير المنتخبين حول مائدة واحدة قبل المباراة.
وجاءت المبادرة بالتزامن مع احتفال الأردن بمشاركته التاريخية الأولى في كأس العالم
، إذ شهدت مدينة أرلينغتون فعاليات للتعريف بالثقافة الأردنية، شملت الموسيقى والمأكولات والتراث، قبل المواجهة التي انتهت بفوز الأرجنتين على الأردن (3-1) في ختام دور المجموعات
.
ورغم نهاية مشوار "النشامى" في البطولة، تركت الجماهير الأردنية بصمة خاصة، من خلال مشهد جسّد روح الرياضة وقدرتها على جمع الشعوب.